En gira de trabajo y supervisión por San Cristóbal de Las Casas, el director general del IMSS, Mtro. Zoé Robledo, informó que el trabajo en equipo y la coordinación interinstitucional está dando buenos resultados, pues del 9 al 20 de julio se han aplicado 238 mil vacunas contra la Covid-19 en todo el estado de Chiapas.

El encargado del Plan de Reforzamiento de la Vacunación Anticovid-19 en Chiapas dijo que en lo que va del año se han aplicado un total de 895 mil vacunas, lo que ya coloca al estado en un 24.7 por ciento de vacunación.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Maestro Zoé Robledo, informó que del 9 al 20 de julio se han aplicado 238 mil vacunas contra la Covid-19 en todo el estado de Chiapas a través de un amplio despliegue logístico y territorial que ha llevado la vacuna anticovid-19 a los lugares más apartados.

El encargado del Plan de Reforzamiento de la Vacunación en Chiapas dijo que la coordinación con el Gobierno del Estado, las dependencias federales y autoridades locales, además del involucramiento de liderazgos políticos y sociales regionales se ha fortalecido la convocatoria y la cobertura.

Con los centros de vacunación en cabeceras municipales para mayores de 30 años y la vacunación en comunidades apartadas o de difícil acceso para mayores de 18 años, este martes 20 de julio se logró aplicar 38 mil dosis en un solo día, muestra de que cada vez son más las localidades a las que llega el biológico.

“Había que ir más lejos para estar más cerca de la gente. Ese fue el encargo del Presidente López Obrador, quien conoce muy bien la complejidad de un estado multicultural, polilingüístico, donde el 60 por ciento del territorio es propiedad social. Había que superar la idea de que la gente no se quería vacunar, porque muchas veces lo que pasaba es que no se podían vacunar, porque representa un gasto en transportación o el descuido de las actividades productivas. En ese sentido, la vacuna ya no era gratuita”.

Al encabezar conferencia de prensa desde el macro centro de vacunación ubicado en El Teatro Hermanos Domínguez en San Cristóbal de Las Casas, Zoé Robledo detalló que a la fecha se tiene un avance de 279 mil 180 dosis aplicadas en adultos mayores de 60 años, lo que representa el 55 por ciento; de 185 mil dosis de 50 años en adelante, cubriendo así el 39.77 por ciento en este grupo de edad. Además, se han aplicado 203 mil dosis para adultos de 40 a 49 años, con un avance del 32 por ciento; 155 mil dosis a los que comprenden 30 a 39 años, con un 19 por ciento. Y en cuanto a la población de 18 a 29 años, se han podido aplicar 66 mil vacunas en las localidades remotas: “un total de 895 mil vacunas desde el inicio del año, lo que nos pone ya en un porcentaje de 24.7 por ciento”.

El titular del Seguro Social recordó que del 9 de julio, fecha en que inició formalmente esta estrategia de reforzamiento de la vacunación, a la entidad han arribado más de 400 mil dosis, y mediante el esfuerzo coordinado entre la Sedena, la Marina, el Insabi, Secretaría del Bienestar se ha logrado establecer un flujo constante de vacunas y se ha podido llevar a donde más se necesita.

El funcionario federal dijo que la estrategia busca vencer el rezago de vacunación entre la población más vulnerable a la enfermedad que genera el coronavirus: “se están incrementando también las vacunaciones de los adultos mayores que en la primera ocasión no lo habían hecho, ya sea porque no se enteraron que iba a haber vacunación, porque tenían dudas sobre la vacuna, pero que hoy al poder ver o tener contacto, información de personas conocidas, familiares, vecinos, amigos que ya se han vacunado. Ya hay más confianza de vacunarse”.

Tras la atención a los medios de comunicación, el Director General del IMSS realizó un recorrido por el macro centro de vacunación del Teatro Hermanos Domínguez donde constató el trabajo coordinado y presenció la vacunación de parteras rurales de la zona, quienes con entusiasmo invitaron a la población a vacunarse. También acudió al módulo de vacunación instalado en el Hospital Básico Comunitario en el municipio de San Andrés Larrainzar donde se aplicó el biológico a la población de 18 años en adelante.