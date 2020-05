Mientras que en las últimas 24 horas en México murieron 236 personas más por Covid-19 (con lo que se colocó la cifra total en 2,507), el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, defendió, si bien hay críticas de que se está “a ciegas” sobre los números de contagios, que el gobierno tiene la información adecuada para tomar decisiones.

Por la mañana, junto al presidente, López-Gatell habló de que se ha logrado “aplanar la curva” de contagios de coronavirus, al disminuir hasta en 75% los casos positivos, derivado de la intervención y medidas gubernamentales.

“Para que nadie se confunda y malinterprete, aplanar la curva no quiere decir que es exactamente plana, exactamente plana no; querría decir que no tenemos una epidemia. Lo que quiere decir es que, comparado con lo que hubiéramos tenido si no hubiéramos hecho las intervenciones, principalmente estas masivas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, habríamos tenido muchos más casos”, dijo el funcionario frente a Andrés Manuel López Obrador.

En una entrevista con la agencia Reuters, el subsecretario defendió que el país no necesita hacer tantas pruebas para tomar políticas acertadas.

“No se necesita el número de casos. Lo que se necesita es entender los datos y entender cómo es la mecánica de una epidemia para tomar las decisiones más adecuadas”, aseveró. “Hay varias personas que dicen ‘estamos a ciegas, no tenemos información’. Está a ciegas el que quiere ir a ciegas. Nosotros tenemos la información adecuada para tomar decisiones”. Para sostener su afirmación, el funcionario hizo una analogía con las crecientes cifras de homicidios en México y explicó que el gobierno no necesita saber la cantidad de éstos para tomar acciones de prevención contra el crimen organizado, que dejó, en promedio, 95 asesinatos diarios el año pasado.

Además, confesó que “es muy probable” que en México se esté subestimando la cantidad real de muertos como consecuencia del coronavirus, luego de haber recibido críticas porque supuestamente se estarían diagnosticando como neumonía atípica muchos casos de muertes relacionadas al Covid-19.

Por la noche, el subsecretario indicó que especialistas cambiaron la estimación para el 8 de mayo del pico de contagios. Insistió que originalmente estaba previsto que la mayor ola ocurriera el 2 de abril, pero derivado de la intervención de gobierno, ahora la proyección es que el pico sea este 8 de mayo.

E insistió en que, si bien esa curva de contagios se “aplanó”, no significa que haya desaparecido la epidemia. “No puede interpretarse como que se deben suspender las medidas. Aplanar la curva no quiere decir desaparecer la epidemia”, dijo. (Reuters, Jorge Monroy y Maritza Pérez)

