El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en reunión con la Junta de Coordinación Política (JCP) de la Cámara de Senadores, afirmó que en la política la democracia es lo más importante.

El expresidente de Brasil consideró que los países de América Latina están obligados a dar la pelea a fin de tener representatividad en los foros internacionales.

Durante el encuentro con los coordinadores de los grupos parlamentarios de las ocho fuerzas políticas representadas en la Cámara alta, donde todos hablaron, explicó que la Unión Europea es un monumento a la democracia, porque después de la segunda guerra mundial los países volvieron a sentarse, platicar, hicieron un parlamento, un Banco Central y una moneda en común.

El exmandatario brasileño dijo que fuera de la pluralidad, en referencia a que en el acto estaban representados todos los partidos políticos que hay en México, no se puede construir la democracia.

Lula da Silva tuvo un encuentro posterior solo con senadores de Morena y sus aliados del PT y PES.

Soberanía energética

En otra reunión ayer con diputados de Morena, PT y PVEM, Lula llamó a defender la soberanía energética de México.

“Yo sé de la pelea de México para recuperar su energía. Nosotros tenemos una gran empresa energética y ahora la están privatizando.

“Ya dije que se cuiden estos empresarios porque si gano volveremos a discutir el rol soberano de nuestra energía, todas las naciones deben defender el rol soberano de su energía”, aseveró.

Por otra parte celebró que la Cámara de Diputados haya alcanzado la paridad de género, y confió que en Brasil también puedan lograr esta igualdad.

Mientras que dijo al oficialismo que se preparen contra los embates de la oposición, pues aseguró que ahora viven una “luna de miel” con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Sin embargo, es importante que se preparen porque sus adversarios, los que no aceptan su compromiso con el pueblo pobre y con la soberanía de México, no les van a dar tregua, cómo no han dado tregua al PT (de Brasil) hasta hoy” , señaló el exmandatario durante el conversatorio realizado en las instalaciones de la Cámara de Diputados.

