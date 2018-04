El candidato de la coalición Todos por México a la presidencia de la República, José Antonio Meade, criticó los estados gobernados por Acción Nacional, como Chihuahua y Tamaulipas, además de Nuevo León, por su actividad económica e inseguridad.

“Hoy nos damos cuenta de que el gobierno importa, si volteamos a ver a Chihuahua vemos que sube la inseguridad y cae la actividad económica; en Tamaulipas cae la actividad económica y sube la inseguridad. Si volteamos a ver a Nuevo León vemos que cae la actividad económica y sube la inseguridad. Volteamos a ver a Coahuila (gobernada por el PRI) y vemos que sube la actividad económica y baja la inseguridad”, aseveró en el municipio de Ramos Arizpe.

En ese sentido, expresó que las cifras del Semáforo Delictivo permiten hacer un balance de lo que está sucediendo en el noreste del país donde hay mayor inseguridad por lo que “coloca en relieve que hay ausencia en materia de seguridad”.

En entrevista, al concluir un desayuno con candidatos locales y federales en Ramos Arizpe, Coahuila, el candidato del PRI, PVEM y Panal detalló que su propuesta es integral en materia de seguridad, basada en la prevención, disuasión y rendición de cuentas, en contraste, dijo, con la del abanderado de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien busca una posible amnistía para abrir un espacio de diálogo con quienes han lastimado a la sociedad.

José Antonio Meade agregó que “siete de cada 10 homicidios, que se incrementaron en los últimos dos años, se dieron en estados gobernados por el Frente”.

¿guerra sucia?

En otro tema, sobre las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador de una presunta guerra sucia en su contra, el candidato del PRI consideró que “la única guerra sucia es cuando son anónimos y (con) datos falsos”.

“Cuando son datos ciertos, pues la guerra sucia más bien es no asumirlo, no reconocerlo y no, lisa y llanamente, decir que efectivamente las cosas están a su nombre (...) lo único que queda en realidad es que mintió”, manifestó Meade sobre el caso de los departamentos del tabasqueño.

El candidato presidencial seguirá con eventos públicos este viernes en el estado de Tamaulipas.