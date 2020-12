El fin de semana incrementaron las personas contagiadas del virus SARS-Cov-2 por lo que la capital del país se mantuvo a la cabeza en ocupación hospitalaria de camas generales para atender enfermos, con 86.06%, y, en segundo sitio de ocupación de camas con ventilador mecánico para pacientes críticos que requieren ser intubados para poder respirar, con 72.39 por ciento.

Ello, de acuerdo con cifras oficiales reportadas a través del sitio coronavirus.gob.mx ya que durante la conferencia de prensa diaria para informar del comportamiento de la epidemia en México las autoridades de la Secretaría de Salud se limitaron a comentar, respecto de la ocupación hospitalaria diaria, que la media nacional en camas generales se ubicaba en 46% y en 39% la de camas con ventilador.

Desde Palacio Nacional, Ana Lucía de la Garza Barroso, directora de investigación operativa epidemiológica, hizo hincapié, sin embargo, en que la hospitalización diaria nacional máxima alcanzada en la etapa más fuerte de la epidemia fue de 18,223, y que hasta ayer se situaba en 17,201 (-6%); es decir, solo falta por ocupar 1,022 camas para alcanzar dicha cifra.

Informó que hasta ayer sumaban 118,202 las personas fallecidas a causa de Covid-19, de acuerdo con la confirmación de la prueba de laboratorio correspondiente.

Del total de las tres millones 377,517 personas a las que se ha practicado la prueba PCR, los casos confirmados acumulados suman un millón 320, 545; el resultado de un millón 655,679 fue negativo; el porcentaje de positividad registrado en la semana epidemiológica 50 -hace dos; ayer concluyó la 52- fue de 39.

La funcionaria explicó que suman un millón 500,239 los "casos estimados'' de enfermos, de los que 89,775 (6% del total) se estima son activos; es decir, dicha cifra representa la epidemia activa en el país por la alta probabilidad de contagio de los pacientes al haber enfermado en los últimos 14 días.

Las personas recuperadas tras haber contraído el virus se estima que son 978,002.

De la Garza Barroso precisó que aunque fue en la semana epidemiológica 28 cuando se registró el máximo de defunciones (5.402), y en la 50 sucedieron 3,876 (28% menos), es urgente que la población se mantenga en casa a nivel nacional como estrategia principal para detener los contagios.

E insistió en que la epidemia no ha terminado en México por lo que urgió a los mexicanos a no dejar de poner práctica medidas de prevención como quedarse en casa y evitar salir para realizar actividades no esenciales; lavado constante de manos con jabón y utilización de alcohol-gel, y no saludar de mano, beso o abrazo.

