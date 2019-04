"No pactaré con la delincuencia", afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y advirtió que en junio próximo inician operaciones 51 coordinaciones de la Guardia Nacional con 24,000 elementos.

El mandatario explicó que su gobierno reducirá la incidencia delictiva sin necesidad de negociar con el crimen organizado, ni tampoco se va a perseguir a una banda delictiva para favorecer a otra.

"Este no es asunto de policías y ladrones. Esto no se resuelve con amenazas de mano dura", dijo en su conferencia mañanera en Palacio Nacional, donde precisó que "no va a haber mezcolanza, contubernio (entre autoridades y delincuencia) vamos avanzar de esa manera", señaló López Obrador.

"No ha habido acercamiento (con la delincuencia organizada), yo creo que se conoce cuál es la característica del nuevo gobierno. Hemos puesto por delante durante mucho tiempo la honestidad como forma de vida, como comportamiento ante asuntos públicos", recalcó el Presidente.

López Obrador anunció que a mediados del mes de junio se pondrán en marcha 51 coordinaciones de la Guardia Nacional con 24,000 elementos y expresó que, con respeto a la autonomía de la Fiscalía General de la República (FGR), se dará seguimiento a las denuncias para que no vayan al "congelador".

Además, se dará seguimiento al comportamiento de las personas señaladas para que no se libere a quienes está demostrado se presume que cometieron algún ilícito, por lo que "en unos días más vamos a conocer todas las denuncias que hemos presentado en la fiscalía por el llamado "huachicol", delincuencia organizada y corrupción.

"No vamos a negociar con ninguna banda, con ninguna organización dedicada a cometer ilícitos. Se va actuar con rectitud, integridad. No va a haber componendas. Esta muy marcada la frontera entre la delincuencia y la autoridad. No va haber mezcolanza, contubernio", dijo Andres Manuel López Obrador.

Sobre la comisión de ilícitos por parte de servidores públicos durante la pasada administración, subrayó que la instrucción es que de inmediato se proceda en todos los casos donde se presumen actos fuera de la ley: "Habrá cero tolerancia en la corrupción", expresó López Obrador.

El mandatario mexicano pidió a la población que conozca sobre la comisión de un ilícito, que lo denuncie: “Vamos aplicar la ley por parejo y estoy seguro que sin corrupción, sin proteger a nadie, no permitiendo la impunidad, vamos a resolver el problema grave de inseguridad y violencia en el país".

