El candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés afirmó que la salida de Enrique Ochoa Reza de la dirigencia del PRI es signo de que la campaña del abanderado del tricolor José Antonio Meade “va en franca picada”.

“No queda duda de que este cambio, es una muestra o una señal inequívoca de que la campaña presidencial del PRI, no va bien, de que van en un muy lejano tercer lugar”, indicó al término de un mitin en el municipio de San Juan del Río, en Querétaro.

No obstante, Anaya desestimó que la salida de Ochoa Reza —que se suscita a dos meses de la elección presidencial— ayude a él o a algún otro candidato a la Presidencia de la República.

“Más que provocar un cambio, es una señal de que las cosas no van bien en la campaña del PRI, de que van en un muy lejano tercer lugar, y que es una campaña, y lo digo sin ánimo de molestar a nadie, que va en franca picada”, dijo.

El expresidente panista negó también que con la salida de Ochoa Reza se pueda dar algún acercamiento con Meade.

Y es que por la tarde de este miércoles trascendió la salida de Ochoa Reza de la presidencia del tricolor y a la cual presumiblemente llegaría René Juárez Cisneros, exgobernador de Guerrero.

Querétaro, entidad prioritaria para Anaya

En el evento de campaña al que acudieron representantes candidatos al Senado y la Cámara de Diputados, así como los dirigentes estatales del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, Anaya prometió que de llegar a ser Presidente Querétaro será una entidad prioritaria.

“Le tengo un amor profundo a mi país, quiero a México con todo mi corazón, pero hay un sólo estado de la República en el que crecí, en el que me formé, en el que me enamoré, en el que me casé, en el que nacieron mis hijos. Y el que debo decirles con toda honestidad, será mi prioridad absoluta cuando sea Presidente y ese es el estado de Querétaro”, afirmó.

En un mitin realizado en San Juan del Río, Querétaro el aspirante presidencial se comprometió en específico a construir un nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la localidad además de reconstruir la carretera 57 que cruza el mismo municipio.

“Cuando se construyó el hospital del IMSS aquí en Querétaro, hace más o menos 30 años, San Juan del Río tenía algo así como 120,000 habitantes. Hoy, San Juan del Río tiene más del doble, más de 300,000 habitantes, el hospital del Seguro Social ya es absolutamente insuficiente, vamos a construir un nuevo hospital del Seguro Social, aquí, en San Juan del Río”, indicó.

hector.molina@eleconomista.mx