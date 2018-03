A unas horas del inicio de las campañas electorales y en el marco de la Semana Santa, el candidato presidencial de Morena, PT y Encuentro Social, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su disposición a tener un diálogo ecuménico e interreligioso.

Mediante un video grabado en su rancho de Palenque, Chiapas, donde toma unos días de descanso, el abanderado presidencial dijo que se identifica con el pensamiento cristiano “en el sentido más amplio de la palabra” y afirmó que esa condición no le impide promover el diálogo entre todas las religiones.

A López Obrador se le observó sentado en una silla artesanal de madera en medio del jardín de su rancho, y denominó a su video: “Una breve reflexión en días de guardar”.

Al hacer una referencia histórica, López Obrador dijo que “(Francisco I. Madero) era juarista y los conservadores lo cuestionaban y él insistía, decía: (Benito) Juárez era anticlerical, fue anticlerical, pero no antirreligioso, y en efecto, Juárez hasta cuando iba a dar a conocer las leyes de reforma, en sus mensajes introductorios hablaba de que ojalá y los protegiera a los liberales la Providencia Divina. Carlos Pellicer hablaba de un mundo cristiano, y deseaba, decía él que no hubiera ni hambre ni miserias en nuestro país y en todas partes”.

Luego, manifestó ser cristiano, y promover valores como amor y justicia. “Yo, cuando me preguntan de qué religión soy, digo que soy cristiano, y en el sentido más amplio de la palabra, porque Cristo es amor, y la justicia es amor.

“Hace poco el Papa Francisco habló de que los no creyentes cuando defienden una causa justa, son profundamente humanos, y profundamente cristiano, así me ubico, respetuoso de todas las creencias, de todas las religiones y también respetuoso de los no creyentes”, expresó.

Andrés Manuel López Obrador hizo el compromiso de mantener un diálogo permanente con todas las religiones.

“Pienso que independientemente de la religión que se profese, podemos dialogar entre todos. Se habla del diálogo ecuménico, el dialogo que se lleva a cabo entre las iglesias cristiana, también del diálogo interreligioso entre las iglesias cristiana y las no cristianas, y otras religiones, y lo ideal que es el diálogo entre religiosos y no creyentes, todos debemos dialogar, y creo que el amor al prójimo es de antes de la existencia de Jesús, desde antes de Cristo, es un principio que todos podemos profesar y llevar a la práctica”, aseveró.

López Obrador arrancará este domingo en Ciudad Juárez, con un mitin a las 11:00 horas, su tercera campaña presidencial.

jmonroy@eleconomista.com.mx