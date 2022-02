El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, insistió que la empresa Baker Hughes es actualmente una de las cinco contratistas que mayor facturan a la petrolera, aunque negó que esto tenga relación con la mansión que uno de los directivos de dicha empresa rentó en Houston, Estados Unidos, al hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Para que quede más claro, en Petróleos Mexicanos no hay empresas consentidas, ni que hayan sido creadas en la presente administración”, expresó Romero Oropeza.

En tanto, el presidente López Obrador afirmó que no conoce a los dueños o directivos de Baker Hughes ni de ninguna empresa que ofrece servicios a Pemex.

“Si yo estableciera relaciones de complicidad con dirigentes, empresarios, políticos, no tendría autoridad moral ni tendría autoridad política, y no podría llevar a cabo, junto con muchas mujeres y hombres, un proceso de transformación como el que está en marcha, porque me tendrían agarrado”, dijo el mandatario federal.

Consideró que para ser funcionario público se requiere austeridad y actuar con humildad, “lo otro es parafernalia, es fantochería: el tener cargos para vivir en residencias, en casas de lujo, en tener ranchos, departamentos en el extranjero, extravagancias, carros último modelo. Todo eso lo pueden hacer empresarios, no todo el que tiene es malvado, pero un servidor público no, este es otro oficio, requiere de ética; la política es imperativo ético”.

López Obrador calificó como un montaje una investigación periodística de Mexicanos contra la Corrupción y Latinus, que reveló que José Ramón López Beltrán, hijo del Presidente, habitó una casa en Houston que es propiedad de un funcionario de Baker Hughes.

“Conozco a los empresarios de México, pero esas son empresas del mundo del petróleo y no conozco a ningún directivo; por lo general no recibo a quienes buscan contratos con Pemex o con otras empresas del Estado mexicano. Entonces, montaron todo esto”, dijo López Obrador.

Octavio Romero indicó que “Baker Hughes se encuentra ubicada en el quinto lugar dentro de las 25 empresas que más le facturan a Pemex. La que más factura es Schlumberger, en quinto lugar se encuentra Baker Hughes”.

Incluso mencionó que esas 25 empresas facturan el 50.2% de toda la inversión de un año en Pemex Exploración y Producción. Sostuvo que esto revela que en el actual gobierno “Petróleos Mexicanos no ha dejado de invertir, incluso en los años complicados”.

Refirió que en el caso de Baker Hughes, que tiene presencia en nuestro país y en Pemex desde hace más de 60 años, “logró sus mejores montos de contratación en los años 2008, 2012 y 2014, es decir, en las administraciones de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto”.

El director de Pemex admitió que en agosto del 2019 se le otorgó a la empresa Baker Hughes una asignación por 89 millones de dólares, aunque dijo que no se trató de una asignación directa, sino que participó en una licitación pública con otras cinco empresas, para proveer bombas electrocentrífugas.

“De las seis, quedaron dos. El primer lugar lo sacó Baker Hughes con un porcentaje de descuento propuesto del 42%, en segundo lugar quedó la empresa Schlumberger con un porcentaje de descuento propuesto de 8 por ciento”, expuso.

Sin precisar el monto, refirió que Baker Hughes también obtuvo un contrato referencial para proveer a Pemex durante al menos cinco años bienes y servicios de perforación y terminación de pozos exploratorios en Baalkah; Holboton; ITTA; Siyan; Xolotl; Zalzitun; Tetl; Baalkah; Chi y Chihil.

“Los precios previstos en los contratos referenciales para bienes y servicios garantizan que la compañía, en este caso Baker Hughes, no pude venderle a nadie por debajo de los precios pactados con Pemex, ya que de lo contrario tendría que resarcirnos ese diferencial”, dijo Romero Oropeza.

