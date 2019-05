Tras el éxito que ha tenido Perú en las investigaciones de actos de corrupción entre altos funcionarios y directivos de Odebrecht, la Fiscalía General de la República (FGR), solicitará a esa nación información del modelo de operación de la empresa brasileña.

En la edición 2219 de la revista Proceso, el fiscal general Alejandro Gertz Manero reconoció, en contraste, que México es de los países de Latinoamérica en los que se siguen investigaciones y procesos por supuestos actos de corrupción donde no se han tenido resultados en sus indagatorias.

En entrevista con la periodista Patricia Dávila, el fiscal general refirió que Brasil ha proporcionado información contenida en 300,000 expedientes, “pero en la parte que yo he logrado ver de todos esos expedientes no he visto ningún otro apoyo internacional”.

“Y yo sí lo quisiera pedir, primero a los países que han tenido éxito procesal, como Perú. Es el que mayor éxito procesal ha tenido”, contó a Proceso.

En esa nación latinoamericana los resultados de las investigaciones sobre los actos de corrupción de Odebrecht con altos funcionarios alcanzaron niveles como el del expresidente Alan García, quien se suicidó antes de ser detenido.

Por el caso de igual manera han sido procesados tres expresidentes, y otros 34 políticos, empresarios y exfuncionarios están bajo procesos judiciales.

Gertz Manero aseguró en la entrevista que sus indagatorias llegarán “hasta donde tengamos de llegar”.

El titular de la FGR expuso que las investigaciones tomarán en cuenta el presunto desvío de recursos a la campaña presidencial del PRI y las cuentas en paraísos fiscales, mismas que se buscarán probar desde el proceso, por lo que reconoció la importancia de cooperación con autoridades de otros países.

“Buscar no sólo lo que se haya hecho aquí, porque eso ya lo tengo y me puede llevar a una serie de procedimientos pero en el fondo del asunto”, dijo el titular de la Fiscalía General a la periodista de Proceso.