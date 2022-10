En México los militares ya se gobiernan solos: Alejandro Madrazo

El Ejército Mexicano se ha convertido en un actor político y económico de primer nivel, lo cual atenta contra el diseño institucional de pesos y contrapesos, afirma Alejandro Madrazo.

El académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), considera que en el país los militares ya se gobiernan solos y dentro de las fuerzas armadas hay altos mandos muy tentados a participar abiertamente en política.

Para el reconocido investigador en temas de derecho constitucional y política de drogas, hay evidencia suficiente para asegurar que el uso de los militares en labores de inseguridad no disminuye la violencia; al contrario, la exacerba.

—¿En la discusión sobre el militarismo en México, qué es lo verdaderamente relevante?

—Hay dos principales. La primera tiene que ver con la violencia en el país. A estas alturas ya es muy claro, por toda la evidencia que se tiene, que el uso del Ejército para hacer tareas de seguridad pública no disminuye la violencia; al contrario, la exacerba. El principal motor de la epidemia de homicidios que tenemos en México hoy en día han sido los operativos militares en tareas de seguridad pública.

Estamos en una de las etapas más violentas de la historia y fundamentalmente es resultado, no solamente del fracaso de la estrategia de militarización de la seguridad pública, sino que esa estrategia es contraproducente: genera violencia, en lugar de evitarla.

El segundo punto es que, en el proceso de ganarse la buena voluntad del Ejército, los gobiernos le han ido cediendo, más y más funciones, presupuesto, e incluso ya una base financiara propia con las empresas.

Eso ha hecho que el Ejército se convierta en un actor político y económico de primer nivel. Y eso es inconstitucional y no solo viola la Constitución, sino que da al traste con todo el diseño constitucional de pesos y contrapesos.

Supuestamente nosotros vivimos en una república federal, con división de poderes, pero la militarización significa, en términos reales, una enorme concentración de poder en el Ejecutivo y una enorme concentración de poder en el gobierno federal a costa de los otros poderes y a costa de los estados y municipios.

—¿Nos debemos preocupar porque el Ejército caiga en la tentación de hacer acciones de gobierno o eso no va a pasar porque los militares no quieren pagar el costo de oportunidad que eso significaría?

—El Ejército ya está cogobernando. El Ejército ya está actuando como un actor independiente que no consulta al Ejecutivo para ir a hacer sus propias gestiones y para impulsar su propia agenda con los gobiernos estatales y municipales, con el Congreso y con distintos gobiernos. Ya se gobiernan solos.

Ya estamos en esa situación y, por supuesto que debemos preocuparnos.

Si la pregunta es: ¿si en algún momento piensan hacerse de la titularidad del Poder Ejecutivo directamente?, eso no sabría decirte, eso va a depender de la coyuntura.

Sin duda, es una posibilidad, sin duda es una posibilidad de que dentro del Ejercito hay quienes están tentados en ese sentido, en particular los generales y los altos mandos, yo los siento muy tentados en ya participar abiertamente en política y se han prestado a participar en campañas políticas abiertamente, así que, sin duda, es algo que debe preocuparnos.

—¿Deberíamos estar preguntando cuándo deben regresar a sus cuarteles y dejar de hacer lo que se les ha ido encargando en los últimos años?

—Por supuesto que deberíamos estar pensando en eso. La reforma constitucional de 2019, que creó la Guardia Nacional, establece un régimen transitorio del cual sólo escuchamos hablar del quinto transitorio, pero hay cuatro antes y dos después.

Es un régimen de siete artículos que lo que hace es establecer la ruta crítica para la desmilitarización del país y desde 2019 se estableció un mandato constitucional a todos los niveles de gobierno de hacer una revisión de sus policías, para poder hacer las reformas necesarias en las policías civiles para desmilitarizar el país. El gobierno ha incumplido con ese mandato.

No solo deberíamos estar pensando en cómo retirar al Ejército, sino en que los gobernantes tienen la obligación de estar construyendo un plan para desmilitarizar y construyendo las capacidades en las instituciones civiles para desmilitarizar, desde 2019. Lo que pasa es que han ignorado ese mandato, porque claramente la Constitución ya no les importa.

—¿Cuál es su opinión de que no va a pasar nada, mientras haya un presidente humanista y que cuando las fuerzas armadas han incurrido en excesos es porque un civil se los ordenó?

—Esas son mentiras y es tratar de distraernos; ha continuado el abuso de la fuerza letal por parte del Ejército en este sexenio.

Este presidente ha permitido la impunidad del Ejército en el caso de Ayotzinapa; ha respaldado que se suspendan las órdenes de aprehensión contra militares.

No tenemos a un presidente humanista, que está respetando los derechos humanos y miente abiertamente, respecto de cuál es la realidad del ejército en este país.

La realidad es que ya tenemos un Ejército que el presidente mismo no controla. Tenemos un Ejército que siempre ha violado derechos humanos y abusado de la fuerza letal. Tenemos un Ejército que nunca ha rendido cuentas. Lo que pasa es que el presidente miente diciéndonos que no nos preocupemos mientras él esté ahí.

De entrada eso es una estupidez, las leyes no se diseñan para un hombre, las constituciones no se organizan para una personalidad mesiánica; las constituciones se organizan justamente para perdurar en el tiempo, tengamos buenos o malos gobernantes, regulares, ambiciosos, no ambiciosos.

Este argumento hace dos cosas que son engañosas: primero nos vende la idea de que este presidente es humanista, que es muy respetuoso de los derechos humanos y respetuoso de la ley cuando es un presidente que abiertamente viola la Constitución y abiertamente respalda la impunidad militar en la violación de derechos humanos. No tenemos un presidente humanista y no tenemos un presidente honesto.

diego.badillo@eleconomista.mx