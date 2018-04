Un grupo de poco más de 3,000 líderes territoriales e integrantes de organizaciones de la Coordinadora Democrática los Pedregales, la Voz de Coyoacán y la Red de Jóvenes de Coyoacán anunciaron su separación del partido Morena.

Al expresar su descontento porque Morena no cumple con sus estatutos y lineamientos, Gustavo González Mata, ex consejero estatal de ese partido, anunció que se sumará a la coalición Por México al Frente.

Morena “es un partido que quiere llevar al poder a gente que no representa las causas verdaderas ni populares. No podemos apoyar candidaturas por dedazo de gente que no representa la voluntad del pueblo”, declaró González Mata.

Por ello, el dirigente señaló que más de 3,000 votos apoyarán al Frente Por México, pues consideran que está conformado por personas que se han preocupado por la comunidad, que han hecho obra pública y han atendido problemáticas manifestadas por los vecinos.

A nivel federal, dijo, su respaldo será para Ricardo Anaya y a nivel estatal a la candidata Alejandra Barrales, además de brindar todo el apoyo en la demarcación a Manuel Negrete, Iván Guevara y Valentín Maldonado.

“Me sumo con plena convicción al equipo del compañero Mauricio Toledo, porque todos ellos son compañeros de lucha, pudimos haber tenido diferencias, pero hoy reconocemos que son los únicos que han trabajado por la gente”. “Vamos a demostrar que pueden más los candidatos de trabajo que los candidatos por ‘dedazo’”, aseveró.