Se contabilizaron 29 nuevos casos de coronavirus en México, con lo que hasta el lunes sumaron 82 las personas confirmadas con Covid-19, informó el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá.

Cabe señalar que no todos los casos son importados, es decir, que se contagiaron al viajar al extranjero, ya que se registran nueve personas enfermas con coronavirus y que son incluidas como contactos.

De éstos, dos se presentaron en Querétaro, tres en la Ciudad de México, uno en Guerrero, uno en Puebla, uno en el Edomex y uno más en Quintana Roo.

Además, ya son 579 los casos que han resultado negativos en todo el país, mientras 171 se mantienen como sospechosos.

De todos los casos que han sido analizados, 13% está hospitalizado y el resto mantiene un aislamiento domiciliario o no presenta sintomatología grave.

Se indicó que los casos que mantienen hospitalización no han sido por gravedad, sino por un cuidado especial debido a que pertenecen a un grupo de mayor riesgo y se ha decidido dejarlos en alguna unidad hospitalaria para mantener una observación cercana y evitar complicaciones.

Sobre la colaboración intersectorial ante la propagación del coronavirus, Cortés Alcalá detalló que hay comunicación estrecha particular en la Secretaría de Salud y al menos 12 secretarías de Estado.

Se dijo que particularmente se trabaja en el análisis de la inteligencia epidemiológica nacional.

También se trabaja con la cancillería en la repatriación de connacionales y la Secretaría de Hacienda para la adquisición de insumos.

Por la mañana, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, descartó la idea de que “todo mundo debe hacerse la prueba”, al considerar que parte de una visión completamente fuera de lugar en términos científicos.“Así no funciona la vigilancia epidemiológica”, argumentó.

Cierran servicio de visas

La Embajada y los consulados de Estados Unidos en México suspenderán desde el miércoles y hasta nuevo aviso el trámite de visas ante la pandemia del Covid-19, como respuesta al llamado del gobierno mexicano a aumentar el distanciamiento social.

Estados se adelantan y cierran escuelas

Nueve estados decidieron adelantar para este martes 17 y miércoles 18 de marzo la suspensión de clases, y uno más lo dejó como opción, como parte del plan para prevenir contagios por coronavirus.

Jalisco

Se suspenden clases en escuelas públicas y privadas de Educación Básica, Media Superior y Superior, a partir de este martes 17 de marzo y hasta el 20 de abril.

Guanajuato

La Secretaría de Educación de Guanajuato anunció la suspensión de clases en escuelas públicas y privadas a partir de este 17 de marzo para prevenir el contagio del Covid-19. La medida incluye todos los niveles educativos.

Nuevo León

El gobierno local instruyó a las autoridades educativas de su estado adelantar la suspensión de clases a partir de este 17 de marzo en escuelas públicas y privadas, y el cierre temporal de las guarderías para evitar contagios de coronavirus.

Yucatán

La Secretaría de Educación estatal emitió un aviso a la población para informar sobre la suspensión de clases a todos los niveles, de escuelas públicas y privadas, a partir de este 17 de marzo y hasta el 20 de abril.

Tlaxcala

Se anunció la suspensión de clases en todos los niveles educativos. Las autoridades llamaron a no considerar la suspensión como vacaciones adicionales.

Tamaulipas

Las autoridades educativas del estado informaron la suspensión de las actividades educativas a nivel básico de escuelas públicas y privadas. Además, exhortaron a los padres de familia a estar atentos a la estrategia “Clases en tu Hogar” para llevar actividades de la escuela a la casa.

Veracruz

El secretario de Educación informó la suspensión de clases en escuelas públicas y privadas de los municipios de Veracruz, Boca del Río, Medellín y Alvarado a partir de este 17 de marzo para evitar contagios por coronavirus.

Michoacán

Habrá 15 medidas para prevenir contagios del Covid-19 entre las que destaca la suspensión de clases en todos los niveles educativos en escuelas públicas y privadas hasta el 20 de abril.

Querétaro

El gobernador anunció la suspensión de actividades en todos los niveles educativos, en planteles públicos y privados, para el miércoles 18 de marzo. La decisión, se aclaró, se adoptó tras consultar a los expertos de su gabinete.

Universidades

La UNAM, IPN, Ibero, ITAM, Tec de Monterrey, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, las universidades autónomas de Chiapas, Zacatecas, San Luis Potosí, Colima, Veracruz, Morelos y Guerrero anunciaron la suspensión de clases y cese de todas sus actividades académicas programadas.

Andrés Manuel López Obrador

Decisión de parar giras la deja en la Secretaría de Salud

Ante cuestionamientos sobre la posible cancelación de sus giras por el brote de coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esperará a que las autoridades de Salud se lo indiquen.

“Él (Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud) me va a decir: ‘No es conveniente que se reúna con mucha gente o ya no debe de ir a estos actos, ni saludo, ni abrazos, besos, nada’. Él me va a decir cuándo”, argumentó el mandatario mexicano en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Dijo que seguirá en comunicación con la gente, pero en caso de una situación más compleja seguiría con su conferencia diaria matutina, pero con la prensa a distancia, aclaró.

“Si yo vengo aquí como lo sugieren algunos, con un tapabocas, no (...) En caso de una situación más compleja yo vendría aquí, ustedes a distancia (prensa) y estaríamos como siempre hablándonos y comunicándonos con la gente”, dijo.

Antes, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, expuso que la decisión de cancelar las giras del presidente derivará de un análisis técnico, y que no depende —desde su perspectiva— de una connotación política.

