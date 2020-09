El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en lo que va del mes de septiembre se han generado cerca de 50,000 puestos de trabajo en el país.

En su conferencia matutina de este lunes 14 de septiembre, el mandatario presentó una tabla sobre las plazas de trabajo dadas de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Así vamos en septiembre, vamos con 49,463 (nuevas plazas laborales), todavía no llegamos a la mitad del mes, de modo que si se obtuvieron 90,000 en agosto ya llevamos casi 50,000 en lo que va de septiembre, estos son los datos que me sirven para informar que vamos poco a poco recuperándonos; ya dos meses sin pérdida de empleos”, aseguró.

Firmas para juicio a expresidentes

En otro tema, el titular del Ejecutivo federal indicó que ciudadanos han recolectado 800,000 firmas para solicitar que se enjuicie a expresidentes, de las cerca de 1 millón 600,000 firmas necesarias, por lo que en caso de que no logren juntar las suficientes él enviará la solicitud al Senado de la República.

López Obrador recordó que mañana se termina el plazo legal para la recolección de las firmas.

“Llevan ya alrededor de 800,000, ya está el tiempo muy metido, ya se avanzó en el tiempo y les puede ganar el tiempo (…) sino se llega al número de firmas —porque falta muy poco— yo tengo ya preparado un escrito, bueno el borrador de un escrito, que hoy voy a revisar para solicitar la consulta, tengo esa facultad que me da la ley y mañana tomo la decisión de hacerlo, si los ciudadanos no alcanzan a reunir las firmas, entonces va haber solicitud de consulta, porque si ellos no alcanzan a tener las firmas yo presentaría mañana el escrito correspondiente”, dijo.

Ubican a Tomás Zerón en Israel

Cuestionado sobre cómo va la extradición del extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, el presidente López Obrador informó que se tiene conocimiento de que su actual paradero está en Israel.

“Estaba en Canadá, esa es la información que se tenía pero luego se informó que está en Israel y ya hay un aviso al gobierno de Israel que se tiene orden de aprehensión ya girada en contra de este señor y que no debe considerarse como un perseguido político porque participó en hechos muy lamentables; el gobierno de Israel no podría, lo digo de manera respetuosa, dar protección a una persona con estas características, no sería justo ni humano porque hay elementos suficientes para demostrar que actuó de manera indebida con arbitrariedad”, sostuvo.

El Presidente precisó que se alista la presentación de un informe amplio sobre el caso Ayotzinapa después de la reunión que tuvieron autoridades la semana pasada con padres de los 43 normalistas desaparecidos.

“Desde luego ya se descarta la llamada verdad histórica, la mal llamada verdad histórica, esto lo dio a conocer el fiscal (Alejandro Gertz Manero) y quienes llevaron a cabo pues esta manipulación están siendo procesados, es decir, se les va a llamar a cuentas, algunos ya están detenidos, otros están declarando y hay prófugos, es el caso de Tomás Zerón”, concluyó.