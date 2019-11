El hecho de que en el proyecto de presupuesto de egresos para 2020 no cuente ya con una bolsa de recursos que pueda repartirse entre los diputados para ejercerse en sus comunidades como una gestión de su parte, es el principal factor que provocó que no se aprobara a tiempo el Paquete Económico para el próximo año, afirmó el coordinador de los diputados del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval Flores.

El también integrante de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados explicó que esa situación dejó sin margen de maniobra a los coordinadores parlamentarios para construir más fácil los consensos necesarios para aprobar el presupuesto.

En entrevista, recordó que, en años anteriores, a cada diputado se le asignaban entre 10 y 20 millones de pesos del presupuesto federal anual que repartía entre presidentes municipales y organizaciones sociales y “eso significaba una facilidad mayúscula en el tema de llegar a consensos y acuerdos”.

Dijo que la oposición mayor a esa y a otras modificaciones en la forma de construir el presupuesto federal es de los legisladores de oposición. Sin embargo, algunos de los diputados de la llamada cuarta transformación, principalmente de Morena, “todavía quieren el viejo esquema de hacer política con gestoría”.

“Sufren mucho porque dicen que no tienen nada qué llevarles a los municipios de sus distritos o a su militancia que votó por ellos. Incluso alguno me decía que ya le había tocado la fortuna de haber sido diputado en legislaturas anteriores y dice ‘yo llegaba a un municipio de mi distrito y hacían fiesta, mataban una vaca, me daba las gracias el presidente municipal, ahí frente al mitin que hacíamos’. Decía que gracias a mí había carretera, había una clínica, había una calle pavimentada. Ahora llego a las comunidades y ni el siervo de la nación me respeta, porque ellos andan entregando tarjetas y me dicen: ¿qué traes?. Yo solamente llego a decirles que modificamos la Constitución, que se modificaron las leyes, que aprobamos el presupuesto y nadie me pela”, dijo Sandoval Flores.

Sin embargo, dijo que, con el presupuesto aprobado para el año entrante, los ganadores indudablemente serán los más pobres.

Reginaldo Sandoval dijo que es falso que con la forma en que se repartió el gasto se haya dado preferencia a los estados gobernados por Morena, simplemente porque las participaciones y las aportaciones se reparten con base en una fórmula la cual no ha sido modificada.

[email protected]