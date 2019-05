Con la negociación para eliminar los aranceles al acero mexicano por parte de Estados Unidos, también se le dio una "ayudadita" a Canadá, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Fue un triunfo de los negociadores del Gobierno de México, un triunfo de la diplomacia y de los negociadores del Gobierno de México, es más, hasta le dimos una ayudadita al gobierno de Canadá”, sostuvo el mandatario federal.

En entrevista afuera de su finca "La Chingada", en Palenque, como parte de su gira por el sureste mexicano, aclaró que no ha hablado con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el tema. “Ya se resolvió lo del acero que es lo que nos importaba”, apuntó.

Previo a dirigirse a Ocosingo a encabezar una asamblea ejidal, apuntó que ya no hace falta comunicarse con el mandatario estadounidense, una vez que se eliminaron los aranceles, y enfatizó que “no es para presumir, pero nos fue muy bien, esto va a ayudar mucho en la industrialización de México, sobre todo en el comercio”.

López Obrador reiteró que se va a aprobar el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y se pronunció a favor del libre comercio y en contra del la guerra comercial.

AMLO pide a campesinos que se aprovechen apoyos

López Obrador llamó a los mexicanos a aprovechar los apoyos y no perder el tiempo en la hamaca, y sostuvo que si bien no se pueden olvidar ciertas cosas, sí se puede perdonar para avanzar en la transformación del país.

Foto EE: Cortesía Presidencia de México.

Durante la presentación del programa "Sembrando Vida", pidió a los campesinos aprovechar el tiempo y no dejar pasar la oportunidad que se tiene para sembrar y cultivar el campo abandonado por muchos años, “nada de estarnos autoengañando, nada de decir sí voy a sembrar y estar echando mentira”.

Convocó a no mentir y actuar con rectitud, “nada de estar perdiendo el tiempo en la hamaca, ‘compañero escucha en la hamaca no se lucha’, nada de que ya tengo el seguro a estar tomando”, sino aprovechar los apoyos y avanzar lo más posible “para que no se las pongamos fácil” si regresan los neoliberales.