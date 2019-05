El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que se alista la llegada de elementos de la Guardia Nacional al estado de Michoacán para apoyar en labores de seguridad pública, porque esta es una asignatura pendiente.

"Así como el tema de salud es muy complejo, quedó muy mal, es una mala herencia, así también está el problema de seguridad, es muy serio, uno de los grandes y graves problemas nacionales", dijo al precisar que para ello se reúne todos los días con su gabinete en la materia.

En conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional comentó que su gobierno recibió una administración con una deficiente atención al problema de seguridad pública, por lo que la Guardia Nacional se creó con ese propósito.

"Estamos muy conscientes que esa es una asignatura pendiente y estamos avanzando. Desde el primer día del gobierno es a lo que más tiempo nos hemos dedicado", enfatizó tras ser cuestionado sobre los hechos de violencia que ocurrieron en la entidad michoacana, además de que se ha incrementado el uso de armas de fuego en el país.

López Obrador dijo que la presencia del nuevo cuerpo de seguridad pública también "lo están pidiendo en otras partes", en otras entidades, por lo que se priorizara aquellos lugares que más lo requieran.

"Lo que tenemos que ver es el alcance, desde luego vamos a priorizar y van a ir los elementos de la Guardia Nacional a los lugares donde existe más necesidad de seguridad, se va a reforzar. Eso a partir del día 30 de junio", dijo.

El Ejecutivo federal resaltó que se realiza el acopio de los elementos que integrarán la Guardia Nacional —tanto de las secretarías de Marina como de la Defensa Nacional y de la Policía Federal—, quienes deberán ser capacitados para sus nuevas labores, sin que ello signifique que se descuide la seguridad de la población.

El primer mandatario no descartó que continúen los ajustes en su gabinete para que durante su administración se mantenga la equidad de género.

"En cuanto a que se produce un desequilibrio porque eran ocho mujeres y ocho hombres, ya lo vamos a resolver, porque a lo mejor va haber otros cambios y ahí se equilibra", anotó luego de la renuncia de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Josefa González Blanco Ortiz Mena.

Precisó que, como servidores públicos, "el único jefe que tenemos, el único amo es el pueblo. Entonces, si no estamos a gusto sirviéndole al pueblo o no le estamos sirviendo bien (…) no somos indispensables, ni el Presidente, y para eso va a ser la revocación del mandato. Ojalá el Senado lo apruebe, porque el pueblo pone y el pueblo quita".

De tal suerte que los servidores públicos "tenemos que portarnos bien y dar el ejemplo", resaltó.