Elección de Norma Lucía Piña, demuestra autonomía: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la designación de Norma Lucía Piña Hernández como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), quien “siempre ha votado en contra” de sus iniciativas, demuestra que el poder Judicial ya no es “apéndice” del Ejecutivo federal.

Actualmente, aseguró, “hay autonomía” entre los poderes de la Unión.

“Eso no lo van a aceptar nunca nuestros adversarios, pero es la verdad. Nosotros no imponemos nada en la Corte y es tan evidente, aunque no lo quieran aceptar, que la presidenta Norma Piña siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros hemos defendido. Es único el momento que estamos viviendo, nadie puede decir que hay subordinación, como era antes, de los poderes al Ejecutivo”.

Narró que durante décadas el Ejecutivo fue “el poder de los poderes” ya que el Legislativo y Judicial “eran apéndices, estaban subordinados. Desde la presidencia (de la República) se daban órdenes, y eso ya se terminó”.

Tras destacar el “hecho histórico de que por primera vez una mujer va a ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia desde 1825, dos siglos casi, entonces, eso es muy importante”, deseó que “de manera independiente, autónoma, se lleve a cabo una reforma en el poder Judicial, que urge, por la corrupción que impera”, aunque descartó que sea la ministra Piña Hernández quien la promueva.

La Corte, detalló, ya no puede dar marcha atrás a las reformas constitucionales promovidas por él, entre las que mencionó la que creó la Guardia Nacional (GN) para que las Fuerzas Armadas coadyuven en tareas de seguridad pública, inclusión de la Revocación del Mandato presidencial, eliminación del fuero del presidente de la República y de la condonación de impuestos, y para considerar delito grave la corrupción.

Unanimidad

Durante la primera sesión del pleno de la Corte presidida por Piña Hernández fue aprobado por unanimidad el proyecto de sentencia confeccionado por Margarita Ríos Farjat, que declaró la validez de diversas disposiciones de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Político-Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, controvertida por PT mediante acción de inconstitucionalidad.

rolando.ramos@eleconomista.mx