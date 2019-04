La ex lideresa sindical del magisterio, Elba Esther Gordillo, “está en su derecho a manifestarse", indicó el ejecutivo federal, luego que este fin de semana la “maestra” criticó las modificación propuestas por la nueva administración a la reforma educativa.

“Está en su derecho manifestarse, yo quiero dejar de manifiesto de que se va a cancelar la mal llamada reforma educativa, se va a abrogar, y no quiero, así lo digo con toda claridad, que utilicen de excusa algunos dirigentes el que se queden pendientes para sacar provecho, para sacar raja, porque ahí andan viendo si incumplimos, se andan frotando las manos para que puedan decir: son iguales, es lo mismo”, manifestó Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, señaló que Elba Esther Gordillo Morales está en su derecho de competir por la dirigencia nacional del SNTE.

López Obrador dijo "vamos a aclarar todo, la instrucción que tiene el secretario de Educación (Esteban Moctezuma) es que no quede nada de la mal llamada reforma educativa".

El mandatario refirió que la reforma educativa se cancelará “por justicia” al considerar que fue indebido aplicar una política “ordenada desde el extranjero para desprestigiar al magisterio”, dejando de lado la calidad de la enseñanza.

Pero también hay que cancelarla, expuso, para que no haya pretextos, que no haya excusas, porque ahora hasta los que aplaudieron la aprobación de la mal llamada reforma educativa están muy radicales, hasta los que solaparon todo este agravio al magisterio ahora que estamos nosotros planteando que las cosas sean distintas, que se dignifique el noble oficio de los maestros, las maestras, están queriendo oponerse y que no lleguemos a ningún acuerdo.

López Obrador abogó por la libertad y democracia sindical, y expuso que “ya hasta estoy reservando mi lugar en primera fila porque quiero ver las elecciones internas, quiero ver a los maestros votando por primera vez en urnas de manera libre y en secreto”.

“Sin acarreos, sin amenazas, con democracia, porque hay quienes dicen, vamos a participar, adelante; nada más que ya no hay sindicatos predilectos del gobierno, ni partidos predilectos, ni grupos de intereses creados, predilectos, van a ser los trabajadores de la educación y estoy seguro que los maestros no van a permitir ninguna manipulación”, advirtió.