Sin lugar a duda, estamos viendo un riesgo de regreso al autoritarismo por parte del gobierno federal; ésas son las luces que se miran y esperamos opacarlas y apagarlas de manera definitiva, aseveró la diputada federal Verónica Juárez Piña.

En entrevista la legisladora de la fracción legislativa del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, comentó que en la forma en que se ha conducido el gobierno federal y legisladores de Morena en la confrontación con el Poder Judicial por el asunto de la ley de salarios máximos, se ven ese tipo de riesgos.

Como poderes, se debe de respetar al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y, en este caso, de manera particular al Poder Judicial, fortalecer su autonomía y reconocerla, indicó.

En ese sentido, dijo que el respeto al poder ajeno es la paz, pero también es cierto que debe haber una revisión en torno a los altos salarios.

La también vicecoordinadora de los legisladores del PRD aseguró que en este caso a la Cámara de Diputados le faltó entablar un diálogo con el Poder Judicial, con el personal de los cuerpos diplomáticos comisionados en el extranjero, así como en todas aquellas áreas de la función pública donde se requieren perfiles especializados y, por lo tanto, pagarles bien.

Desde su perspectiva, la animadversión que hay sobre este asunto en mucho se explica porque no se hizo este trabajo, simplemente porque fue una ley que se sacó a vapor porque así lo quería la fracción del Movimiento de Regeneración Nacional.

“Éstas son las consecuencias. Si se hubiera respetado el procedimiento y se hubiera entablado el diálogo con todos los actores políticos y con todos con los que tiene que ver la ley, hubiéramos podido alcanzas mejores consensos”.

Es lamentable tener un choque de poderes, dice

Lamentó que haya un choque entre poderes y mencionó que desde el PRD el mensaje es que respetan las instituciones democráticas y sus decisiones.

Añadió que para tener gobernabilidad democrática hay que respetar cada uno de los poderes.

Desde su opinión, el mayor problema es que Morena y el gobierno federal están abriendo un montón de frentes, lo cual se explica o por la inexperiencia en el gobierno o por autoritarismo.

Lo que están tratando de hacer es sacar todo lo que requieren para apuntalar sus planes de gobierno con sus mayorías en la Cámara de Diputados y en la de Senadores.

Al final de cuentas, lo importante es que los equilibrios son necesarios, por eso cada quien tiene sus funciones y sus atribuciones, porque entre todos hacen posible la viabilidad democrática del país, la cual se consigue siempre y cuando haya debate y discusión, así como el cumplimiento de la ley.

Juárez Piña comentó que el problema con el presidente y su partido es que dicen que al margen de la ley nada; por encima de la ley nadie, ¡pero cuando no les gusta la ley la cambian! Y ése es el gran problema.

Nosotros esperamos que no se implante el autoritarismo; nosotros esperamos que no haya una restauración del viejo régimen, de lo que representó el Revolucionario Institucional, que así actuaba: no nos veían, no nos oían, no atendían a la oposición.

Destacó que debe tomarse en cuenta que los partidos de la oposición de la actual legislatura federal representan también a ciudadanos que no coinciden con expresiones vertidas desde el Ejecutivo y quienes no ven reflejadas sus aspiraciones en la nueva mayoría de Morena.

La legisladora jaliscience comentó que las oposiciones darán la batalla para que no se reinstaure un sistema presidencialista y centralista, y que no se trasgreda el federalismo.

Expuso que esta situación y la forma en que se dio marcha atrás al proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco deberían encender los focos rojos y obligar al gobierno y a sus legisladores a hacer política y mucha más política y escuchar a la oposición.

Dijo que los tres poderes de la unión deben estar en la misma línea de mantener su independencia y fortaleza uno respecto del otro. Debemos contribuir a tener instituciones fuertes.

