Ana Cristina es una sobreviviente doble. En el 2004, a los 19 años de edad, le tocó vivir para contarla en el tsunami. Y ahora sobrevivió al temblor de 19 de septiembre del 2017 en la Ciudad de México.

Como aquella vez en las Maldivas (tenía 19 años), esta vez en el sismo del 19-S no se dio cuenta de la magnitud de lo sucedido sino a toro pasado.

“No dimensioné lo que había pasado hasta que llegué a mi edificio”. Ana Cristina Navarrete Ortiz (Ciudad de México, 1983) tenía el departamento soñado en la Condesa: en la calle de Ámsterdam, a media cuadra de Michoacán, muy cerca de Insurgentes.

Cuando el temblor del 19-S, Ana Cristina estaba en su trabajo, en San Pedro de los Pinos. Pensó que era un temblor como cualquier otro. Hasta que no pudo comunicarse con su hermana.

Llegó a su casa en Ámsterdam 232 y vio el edificio en las peores condiciones. No se había caído pero el escombro y el polvo nublaban la vista. Los vidrios rotos del edificio de siete pisos la obligaron a subir hasta su departamento (en el sexto piso) para buscar a su hermana. No estaba.

“Nos encontramos hasta horas después. Mi hermana, que estaba dentro del edificio, salió corriendo descalza, aventó su celular”.

A Paola, la hermana de Ana Cristina, le sucedieron varias cosas casi al mismo tiempo: huir del departamento, ser atacada por un perro y ver caída parte del kínder cercano a su casa, donde estaba la hija de una vecina.

Cuando por fin se encontraron Ana Cristina y Paola, el primer reflejo fue ayudar. “Veías hordas de gente moviéndose por toda la zona. En mi zona hubo cuatro derrumbes. Todos nos pusimos en estado de pánico y creo que el modo de lidiar con ese pánico fue organizarnos para ayudar”.

Ana Cristina, acostumbrada de organizar gente en su trabajo en desarrollo comunitario le permitió ser de ayuda en la Condesa. “También creo que era una manera de no darnos cuenta que también éramos damnificadas”.

La primera noche sin su casa la pasó en un hotel de la Nápoles. Los otros días de esa semana estuvo quedándose con amigos en la Portales, Roma, y durmiendo en los centros de acopio.

Mujer fuerte, sí, pero una lágrima se le rueda cuando reflexiona en lo vulnerables que somos. “No sabes qué hacer, si salir del edificio, si irte para arriba, no sabes cómo vas a reaccionar en pánico”. No sabes: ella lo dice: “Todavía no tengo palabras”.

Las hermanas han recibido la ayuda de 3,000 pesos que autorizó el gobierno de la ciudad para ayudar a los afectados. Aunque el dinero no alcanza ni por asomo a cubrir el monto de una renta.

“Todos mis ahorros se acabaron”, pero también reconoce que dentro de los escenarios posibles les fue bien. Ahora tiene un nuevo departamento en la Del Valle.

“Está bonito es lo que me dicen todos mis amigos, pero la verdad es que no es mi casa”. El viaje del exilio de su hogar apenas empieza para Ana Cristina.