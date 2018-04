Las declaraciones y desencuentros entre Ricardo Anaya y José Antonio Meade en el primero de los tres debates presidenciales realizado este domingo son muestra de que no habrá una alianza entre ambos, afirmó Emilio Álvarez Icaza.

El presidente de la organización civil Ahora dijo a El Economista que las declaraciones hechas por Jorge Castañeda —coordinador de estrategia de la campaña de Anaya—, en referencia a la posibilidad de una alianza entre Anaya y Meade, candidatos de las coaliciones Por México al Frente (PRD, PAN y Movimiento Ciudadano) y Todos por México (PRI, Nueva Alianza y Verde Ecologista) no son una posibilidad.

“Jorge Castañeda salió claramente ya a señalar que era un llamado a los militantes, hay mucha gente incluso dentro del propio Morena que están lastimados desilusionados y que el propio Ricardo al final me parece hizo el mensaje correcto. Éste es un proyecto en el que estamos llamando a gente de distintas condiciones y situaciones para sumar a un proyecto diverso, que es el Frente. No hay ningún acercamiento con el PRI, cosas así, me parece que después del debate hoy quedó clarísimo, justamente cuál es el sentido de la propuesta del Frente”, dijo Icaza.

El presidente de Ahora, integrada a la coalición Por México al Frente, dijo que durante el debate Anaya se defendió de manera contundente ante preguntas como la nave industrial y la vinculación que se le hace con el empresario Manuel Barreiro, quien es investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) por lavado de dinero.

“Me parece que lo respondió muy bien, es el único que ha hablado con toda claridad, ningún candidato ha explicado con la calidad de Ricardo. Segundo, ya queda evidenciado que es un montaje, el propio Tribunal Electoral le ha dado la razón a Ricardo, y tercero me parece que lo fundamental es entender que él tiene la capacidad y la entereza para decirlo de frente, él no tiene una sola acusación.

“Es un montaje que ha hecho el PRI para intentar desgastar y desprestigiar en esencia por un uso faccioso de las instituciones, hoy lo dijo así y no hubo nadie capaz de decir lo contrario y demostrar lo contrario”, dijo Icaza en el marco de la celebración organizada por la campaña del queretano en un hotel ubicado a unos metros del Palacio de Minería, en donde se realizó el primer encuentro de ideas entre los presidenciables.

Minutos después de haber concluido el debate, ante decenas de simpatizantes, en su mayoría del PAN, Anaya Cortés se declaró el ganador del primero de los tres encuentros entre los candidatos a Los Pinos que se realizarán de cara a las elecciones del próximo 1 de julio.

Anaya agradeció de manera breve a los simpatizantes reunidos en el hotel por el apoyo otorgado, así como a organizaciones de la sociedad civil “quienes de manera libre se han sumado a esta causa”, dijo el candidato quien evitó realizar mayores pronunciamientos a los medios de comunicación.

hector.molina@eleconomista.mx