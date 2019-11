El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar convencido de que la economía de México crecerá el próximo año, no obstante de que instituciones financieras y agencias internacionales avizoran un crecimiento menor al 1% en 2020.

En Palacio Nacional, López Obrador argumentó este lunes 18 de noviembre que sus adversarios se frotan las manos porque el país caiga en recesión, y sostuvo que el crecimiento económico no es el único indicador para medir el bienestar de la población.

El mandatario federal reconoció que actualmente es poco el crecimiento económico del país; sin embargo, dijo que es mejor la distribución del gasto social y la inversión. Aseguró que hay otros factores que, a su juicio, miden el bienestar de la población, como el crecimiento del empleo, el aumento del salario mínimo y el consumo en los sectores populares.

“Va a crecer la economía, estamos en eso. El pronóstico de nuestros adversarios era que íbamos a caer en recesión, se frotaban las manos de que iba a haber recesión, eso es lo único que podían argumentar, el que no se estaba creciendo. Yo sigo sosteniendo que no es la panacea, el crecimiento, no es el único indicador o parámetro para medir el bienestar de un pueblo”, dijo López Obrador.

El jefe del Ejecutivo aseguró que “crecer es hacer dinero, pero no necesariamente distribuir el dinero. Pero, bueno, es un elemento importante, sin descartar. Ahora es poco el crecimiento, pero es mejor la distribución”.

Dijo que, desde su perspectiva, hay otros elementos que demuestran que se avanza en materia económica.

“Generación de empleos por ejemplo. Ya van más de 600,000 empleos nuevos, de acuerdo a información del Seguro Social, y vamos a llegar en empleos formales este año a 800,000 nuevas plazas. Sin duda ha aumentado el salario, ese es otro elemento.

“Ha mejorado el consumo de los sectores populares. Vamos a ver mañana el resultado de esta venta de El Buen Fin, que no es sólo consumo popular, ya es consumo también de sectores medios. Vamos a ver el resultado.

“Inversión extranjera, como lo hemos dicho, está creciendo, va muy bien la posibilidad o se vislumbra que se va a aprobar el tratado (T-MEC). Todo eso va a ayudar hacia adelante. Entonces, vamos a ir creciendo y vamos a crecer a distribuir el ingreso. Yo espero que se vaya mejorando la economía cada vez más”, refirió.

López Obrador argumentó que otro elemento será que el 26 de noviembre dará a conocer el Plan Nacional de Infraestructura, con todos los proyectos y costos estimados.

“El 26 de este mes se va a suscribir el acuerdo con la iniciativa privada para el programa de infraestructura. Eso va a ayudar también bastante”, consideró.

El presidente López Obrador admitió que el tema de la inseguridad que prevalece en el país es otro de los grandes pendientes que enfrenta su gobierno.

