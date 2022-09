El PRI dio madruguete, asegura líder del PRD, Jesús Zambrano

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, calificó como un madruguete la decisión de un sector del PRI de presentar una iniciativa para extender de cinco a 9 años el periodo en que las Fuerzas Armadas puedan participar en tareas de seguridad pública.



En un breve mensaje a los medios, Zambrano Grijalva dijo que si bien el tema de la participación del Ejército en tareas de seguridad no fue consensuado al interior de la alianza Va por México ─integrada por PAN, PRI y PRD─, los dirigentes coincidieron en que, cuando ese asunto se discutiera en el Congreso, serviría de marco para invitar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a dialogar sobre un cambio en su estrategia de seguridad pública.



Luego de que el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, dijo que no acepta ultimátum de nadie, el perredista Jesús Zambrano expresó que no tiene interés en ponerle ultimátum a nadie, pero sí invitó al PRI a reflexionar sobre su iniciativa, porque ello pone en riesgo -resaltó- la alianza para la elección del próximo año en el Estado de México y Coahuila, y para la sucesión presidencial del 2024.



“A mi no me gusta dar ultimátum ni ponerle en la sien la pistola a nadie. Cada quien es dueño de su propia responsabilidad, el asunto este de la reforma al quinto transitorio de la Constitución nunca fue discutido, nunca fue parte de ningún acuerdo.



El líder perredista dijo estar consciente de que los mexicanos quieren que el Ejército continúe en tareas de seguridad pública, lo cual ya quedó establecido que ocurrirá hasta 2024. Sin embargo, refirió que desconcierta que el PRI unilateralmente presente una iniciativa para extender el periodo.



“Cuando llegamos a comentarlo así ocasionalmente, fue en el sentido de que, en su momento discutiríamos y sería la ocasión para decirle al gobierno de la República que entonces discutiéremos el asunto de la fallida estrategia de combate a la inseguridad y no un cheque en blanco; porque sí, la gente quiere que continúen los militares en funciones de seguridad pública en los estados y no los vamos a retirar, que además esto sucedería hasta marzo del 2024, dentro de año y medio. ¿Por qué lo meten ahora? Desconcierta que lo hagan unilateralmente desde el PRI.



“Hay que seguirlo valorando, pensando con cabeza fría, pero quiero dejar en claro: no vamos a acompañar con ultimátum como lo quieren tomar en el PRI. Ellos ni ultimátum nos adelantaron, simplemente nos dieron madruguete, entonces cada quien hagámonos cargo de las consecuencias de actos y decisiones. Ojalá y en el PRI puedan hacer una reflexión profunda. No es un llamado ni ultimátum, yo no acostumbro a hacer eso, pero ojalá que revisen porque sí está en riesgo la coalición para el 2023 y para el 2024”, sostuvo.



rrg