La fracción parlamentaria de Acción Nacional en el Senado de la República refrendó su postura de impugnar la elección de Rosario Piedra como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para el periodo 2019-2024, y las y los senadores panistas advirtieron que impedirán su toma de protesta ante el pleno este martes.

En conferencia de prensa, el coordinador parlamentario del PAN, Mauricio Kuri, declaró que —antes del mediodía— no se habían reunido con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, para discutir el caso; sin embargo, aseguró que las pruebas de que hubo irregularidades en la designación de Piedra Ibarra son contundentes.

“Aquí no nada más les pedimos a los coordinadores, les pedimos a los senadores de todos los partidos que defendamos esto, independientemente que crea o no en el perfil de Rosario Piedra Ibarra, que en lo personal yo no creo; lo que estamos defendiendo es la legitimidad”, aseveró.

Por su parte, la también panista Xóchitl Gálvez informó que de la Mesa Directiva únicamente se recibió el video del Canal del Congreso, cuando las y los senadores de su partido solicitaron el material de todas las cámaras de transmisión.

“Vamos a evitar a toda costa que Rosario tome protesta (...) porque además (...) Morena no nos ha explicado dónde están los votos, nosotros sí hemos explicado dónde están”, puntualizó.

Por otra parte, el presidente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, acompañado de los coordinadores del PAN de ambas cámaras del Congreso, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia por presunto espionaje, luego de que el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, exhibiera una conversación privada entre panistas, en torno a la elección de Piedra Ibarra para la CNDH.

“El presidente de la República se comprometió a que terminaría el espionaje, tristemente estamos aquí presentando una denuncia porque queda claro que el gobierno espía al coordinador parlamentario de la primera fuerza de oposición (Mauricio Kuri) y espía al presidente del partido de la primera fuerza en México de oposición”, manifestó el propio Marko Cortés.

Cortés Mendoza dijo que esta situación no puede seguir ocurriendo en México, como tampoco se puede aceptar que “Morena se haya robado dos votos en el Senado para imponer la presidencia de la CNDH”.

Agregó que, para evitar la toma de protesta hoy de Rosario Piedra en el Senado, Acción Nacional explorará todas las vías y medidas legales “con el fin de defender la autonomía de la CNDH y frenar la imposición de una persona que no garantiza la independencia del organismo”.

Proceso en Cámara Alta dejó dudas, señalan

Y aspirantes tramitarían amparos

Siete de los 56 candidatos que participaron en el proceso que llevó a cabo el Senado de la República para renovar la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) demandaron transparencia en el proceso.

En conferencia de prensa, Rosalinda Salinas Durán, Alberto Athié Gallo, Michael William Chamberlin Ruiz y Alberto Xicoténcatl Carrasco, mencionaron que debido a las dudas que ha generado la denuncia de fraude al haberse omitido dos votos, se cuestiona la legitimidad.

Chamberlin Ruiz indicó que los candidatos y candidatas a la CNDH exigen un proceso transparente en la designación de su titular, porque consideran que el proceso incumple con transparencia, respeto de la ley y certeza en el recuento de los votos, por lo que se cuestiona el nombramiento de la persona electa.

Por ello, se pronunciaron por reponer el proceso de elección de la persona titular del organismo público nacional de derechos humanos.

“El actual proceso deja dudas de legalidad que deben ser subsanadas por el Senado, a fin de garantizar que la institución cuente con la legitimidad indispensable para ser efectiva”, refirió.

Alberto Athié Gallo informó que analizan los cauces legales para impugnar este proceso por la vía jurídica, y de acuerdo con los abogados que han consultado, lo que harán es interponer un amparo. (Con información de Notimex)

