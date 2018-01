El proceso electoral en marcha disipará la duda de si se consolidará o no el maximato de Rafael Moreno Valle en Puebla.

A diferencia de los últimos dos procesos electorales, la contienda real por la gubernatura de Puebla no será entre el PAN y el PRI, sino entre Acción Nacional y Morena. El primero apuesta por la continuidad y para ello se perfila como posible candidata a la esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle, Martha Erika Alonso, mientras que el segundo busca capitalizar la fuerza política de Andrés Manuel López Obrador en ese estado para ganar su primera gubernatura.

La llegada de Rafael Moreno Valle al gobierno del estado en el 2010 representó el desdibujamiento de la oposición, por lo que hoy ni PRD, ni PRI constituyen una posibilidad real de disputarle el poder al PAN. Sin embargo, el surgimiento de Morena como partido político dibuja un escenario donde el blanquiazul podría sufrir para mantener ese espacio de poder. Para esta elección, todo indica que el Revolucionario Institucional no competirá con su aliado el Partido Verde Ecologista de México, y que tampoco logró acuerdos con Nueva Alianza, por lo que estaría cediendo espacio a sus adversarios políticos rumbo a las elecciones del próximo 1 de julio.

Al igual que a nivel nacional, el PAN logró concretar un acuerdo con PRD y Movimiento Ciudadano para conformar un frente electoral. Además de la gubernatura, esos partidos tendrán candidato común en 54 de los 217 municipios que integran la entidad. Por su peso político, a Acción Nacional le corresponde definir al abanderado a la gubernatura, y para ello se mencionaron principalmente dos nombres, el de la esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle y el del expresidente de Puebla, Eduardo Rivera. Todo parecía indicar que Acción Nacional se decantaría por la primera, quien días atrás renunció a su cargo como secretaria general del partido, además de que se mencionó que el hecho de que su esposo haya desistido de participar por la candidatura del PAN a la Presidencia de la República respondía a que negoció bajarse de la contienda interna a cambio de designar al candidato a la gubernatura de su tierra natal.

El hecho de que Moreno Valle no haya peleado la nominación panista a la Presidencia no le resta competitividad pues su grupo político se mantiene hegemónico en Puebla. De las dos pistas que tenía el exgobernador, una local y una federal, aún mantiene amplias posibilidades de éxito en la primera: colocar a su esposa como la candidata a la gubernatura. Sin embargo, la posible designación de Martha Erika Alonso no es tan bien vista por los poblanos, pues si bien era la cara amable del gobierno de Moreno Valle, ella carece de experiencia en el ejercicio de la función pública. Incluso hay quienes señalan que pareciera que su único mérito político es ser la esposa del exgobernador.

Quien sea definido como el candidato del Frente PAN-PRD-MC en Puebla tendrá el reto de conseguir la continuidad del proyecto, reto que se antoja difícil sobre todo cuando encuestas locales refieren que la mayoría de los poblanos anhelan un cambio en el gobierno estatal.

Apuestan al efecto López Obrador

Para buscar su primera gubernatura, la apuesta de Morena es el senador Luis Miguel Barbosa. Sin embargo, su candidatura tampoco ha sido percibida como de oposición, pues hay quienes todavía le recuerdan al senador su apoyo y alianza con Rafael Moreno Valle.

Barbosa se impuso al exdirector del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Enrique Cárdenas. Si bien el nivel de conocimiento entre los poblanos fue mayor que el de su oponente, también lo son sus negativos, por lo que tendrán que crecer su candidatura.

Para el analista político y académico de la Universidad Iberoamericana, Juan Luis Hernández, lo que podría generar que el PAN no tenga tan sencillo la continuidad en la gubernatura, como lo hizo en el 2016 y en el 2010 cuando consiguió la victoria con más de 10 puntos porcentuales, es la figura de Andrés Manuel López Obrador, pues en esa entidad el hoy precandidato presidencial ha ganado las dos veces que ha contendido por la Presidencia de la República.

“Las dos últimas elecciones presidenciales en Puebla las ganó López Obrador por lo que no hay duda que López Obrador va a ser muy competitivo en Puebla, Morena también será muy competitivo con ese arrastre que tendrá el efecto López Obrador”.

Por ello, se prevé que el discurso de campaña del candidato Morena seguramente versará sobre lo que implicaría investigar al gobierno de Moreno Valle y su sucesor.

lidia.arista@eleconomista.mx