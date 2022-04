Llegó el día y la derrota llegó para Morena y sus aliados (PT y PVEM) en San Lázaro. Y es que sin importar cuanto la aplazarán, la oposición, —PAN, PRI, PRD y MC—, se mantuvo firme en rechazar la Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cinco días después de posponer su votación, ayer domingo, 498 diputadas y diputados discutieron y votaron una de las grandes reformas del presidente López Obrador, esa que prometía recobrar la conducción de toda la industria eléctrica.

Es así que, la discusión, que arrancó más de dos horas después de lo programado debido a que Morena buscó que las diputadas Margarita Zavala (PAN) y Edna Gisel Diaz Acevedo (PRD) se abstuvieran de participar en el proceso por un posible conflicto de interés, estuvo enmarcada por las descalificaciones, los gritos y las acusaciones.

“La Ley Bartlett no va a pasar! ¡No pasará! ¡No pasará! ¡No pasará! ¡No pasará!”, amenazaba, desde tribuna, el diputado Luis Espinosa Cházaro (PRD), de la mano de decenas de legisladores integrantes de la coalición Va por México.

“Rebélense, rebélense, dijo el presidente. Pues rebélense ustedes y vamos a construir una propuesta en el Legislativo, no que se las manden desde Palacio Nacional”, instó el legislador.

Sin embargo, este llamado no hizo más que encender la furia de Morena y sus aliados, quienes entre gritos de: “¡Esos son, esos son, los que venden la Nación!”, acusaron a la alianza del PAN, PRI y PRD de “vende patrias” y buscar mantener sus beneficios y los “moches”.

En respuesta, Espinosa Cházaro lanzó: “esos (moches) se los dieron a José ratón, o a José Ramón (en referencia al hijo del presidente) y se los dio una empresa de energéticos, y están en la casa gris. Esos sí son los moches probados, los de ustedes son especulaciones, son mentiras, son difamaciones contra diputadas que no tienen nada qué ocultar. Están aquí dando la cara. ¿Por qué no dio la cara José Ramón con Baker Hughes?”

Fue entonces que el debate subió de tono. En su oportunidad, el diputado Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, acusó a Morena de estar formado de traidores que vendieron lealtad y compromiso a cambio de un espacio o a cambio de mantenerse en el poder.

“A ustedes les decimos hoy: hoy tendrán la derrota más grande y más monumental. No va a pasar su reforma, ello luego de advertir que de continuar “con esa actitud soberbia”, ninguna de las tres reformas que busca presentar en Ejecutivo va a pasar.

“No va a pasar. No va a pasar. No va a pasar. Los priistas les decimos, basta de ocurrencias, y registren algo, van a pasar a la historia, tanto que les gusta la historia, será la primera vez que el titular del Ejecutivo manda una reforma constitucional y no va a pasar, y por eso les decimos, apréndanlo y que se escuche fuerte y claro, el Legislativo es un poder, no un empleado del poder y aquí se los vamos a demostrar”, sostuvo.

Mientras que todo esto pasaba, a las afueras de la Cámara baja cientos de personas convocadas por los legisladores la Cuarta Transformación se manifestaron desde apenas pasadas las 7:00 horas.

A través de pantallas algunos siguieron la discusión aunque con el pasar de las horas algunos de los manifestantes se comenzaron a retirar.

politica@eleconomista.mx