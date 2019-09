La intención de legislar para poner en ley la figura de revocación de mandato en realidad es un intento del partido Morena para la reelección del presidente, aseveró el coordinador de la fracción legislativa del Partido Acción Nacional en la Cámara de Senadores, Mauricio Kuri González.

En entrevista, el legislador por Querétaro dijo que esa intención se está viendo claramente en Baja California, donde se pretende cambiar la ley para que el todavía gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez se quede en el cargo cinco años y no los dos para lo cual fue electo en las elecciones de 1 de julio del 2018.

Sobre la iniciativa de ley de amnistía que se espera llegue en los próximos días al senado, comentó que habrá que verla, pero, dijo, “a mí nunca se me ha dado en dar perdón ni a corruptos ni a los delincuentes y lo digo a tema personal”. Comentó que habrá de ver cuáles son los argumentos que pone el presidente a consideración de los legisladores, para que, con base en ello, se decida si se aprueba.

Manifestó que en estos momentos, lo más importante es el combate frontal a la delincuencia, lo cual implica que haya coordinación entre los policías y que la Guardia Nacional no se vuelva la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, sino que venga para lo que fue hecha, que es dar seguridad a los mexicanos.

Tendría que partir del siguiente sexenio: Julen Rementería

Por su parte, el senador Julen Rementería del Puerto consideró que con la iniciativa para instaurar la figura de revocación de mandato se pretende legislar a modo para que el presidente Andrés Manuel López Obrador se presente en las elecciones intermedias.

En entrevista aseveró que, en todo caso, esa figura debería ser un derecho de los ciudadanos, con reglas para que ellos, organizadamente, puedan solicitarla.

Además, bajo la óptica de que el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, fue electo por seis años, con reglas que en su momento rigieron este juego, pues deben sostenerse los seis años.

Mencionó que, en el peor de los casos, tendría que ser para un mandato posterior, para que quien llegue lo haga con esta nueva legislación y no plantearla, como lo pretende hacer el presidente, donde quiere someterse en un acto cargado de populismo, diciendo me pongo a disposición del pueblo, cuando todos sabemos que no es así, porque lo que él quiere es provocar un resultado a favor de Morena en las elecciones.

Expresó que lo más peligroso es que eso se pudiera derramar hacia los estados y a los municipios y, al rato, tuviéramos ejercicios de estos donde se pudieran hacer casi actos de linchamiento legal para las personas que estuvieran en presidencias municipales y gubernaturas impulsadas desde el poder político nacional.

En su opinión es una iniciativa peligrosa tal como se propone. Además, resulta totalmente intransitable porque pretende usarse desde el poder “y como ya hemos visto que las hace (sin ningún rigor metodológico)”.

Por ello, consideró que en realidad de lo que se trata es de una intentona del presidente para “meter su cuchara en las elecciones del 2021 para tratar de incidir en el resultado”. Incluso, mencionó que, aunque la consulta se haga el 20 de noviembre, su posición es que no se debe de legislar sobre la revocación de mandato, pues no le sirve en este momento a México, no le hace falta.

El legislador consideró que es un acto de verdadero populismo exacerbado para poder decir aquí sigo y luego generar con ello condiciones que van tendientes a mantenerse en el poder.

En el caso de la amnistía, comentó que habría que analizarla con mucho cuidado para que no se vaya a beneficiar a personas que no debían excarcelarse.

[email protected]