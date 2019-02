Si el Senado de la República aprueba la creación de la Guardia Nacional en los términos que propone el grupo mayoritario Morena y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el Congreso se estará convirtiendo en una oficialía de partes, planteó Kenia López Rabadán.

La senadora de Acción Nacional refirió que es cierto que el presidente de la República tiene derecho a impulsar su propia agenda y los legisladores de Morena de apoyarla; sin embargo, consideró que la creación de la Guardia Nacional debería ser una excepción porque propone militarizar al país como medida para solucionar el problema de inseguridad pública.

En ese sentido, señaló que el verdadero error en la iniciativa para crear la Guardia Nacional no está en haber eliminado del dictamen aprobado por la Cámara de Diputados el artículo transitorio que señala que en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implementación territorial, las Fuerzas Armadas prestará su colaboración para la seguridad pública, sino en pensar que el problema de seguridad se resuelve integrando a los militares a las tareas que corresponden a autoridades civiles.

En entrevista, enfatizó que esa estrategia no ha funcionado ni en México, ni en ningún otro país del mundo, por lo que el presidente y Morena deberían reconocer que se están equivocando y plantear otra alternativa. “Si no fue la solución ni para el presidente Felipe Calderón, ni para el presidente Enrique Peña Nieto, no veo cómo pueda ser la solución para el presidente Andrés Manuel”.

Consideró que es lamentable que para resolver el problema número uno que afecta a los mexicanos, la inseguridad, no se haya realizado un verdadero proceso de análisis y discusión sobre cuál podría ser la estrategia más adecuada, y se haya optado por impulsar lo que tanto se criticó antes de llegar al gobierno, usar a los militares en tareas de seguridad pública.

La también exdiputada federal aseguró que si el Senado modifica y aprueba el dictamen de la Guardia Nacional a modo del presidente de la República, no existirán como cámara revisora.

“En el PAN no estamos de acuerdo y menos con esas prisas terribles, sin escuchar a especialistas, sin debatir, sin tener la posibilidad de hacer un replanteamiento. Si se aprueba así, entonces seríamos una mera oficialía de partes y será porque la oposición cedió”.

La también maestra en Gobierno y Políticas Públicas indicó que la soberbia con la que ha actuado el gobierno federal y el partido mayoritario en el Congreso no sólo terminará con su bono democrático, sino impulsando a que sea aprobada una disposición legal que no resolverá el problema de seguridad pública en México.

En esta necesidad de quedar bien con el presidente y de apoyar todas sus propuestas desafortunadamente están perdiendo una gran oportunidad de cambio en el tema de seguridad.

Fortalecer a policías civiles, la siguiente batalla

La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos sostuvo que si pierden esta pelea, continuarán en la batalla, ahora con la propuesta de fortalecer a las policías para que se encarguen de las tareas de seguridad pública.

Comentó que de crearse la Guardia Nacional en los términos que quiere Morena, se avizora una inminente militarización del país, pero también la posibilidad de que las policías municipales y estatales sean debilitadas.

“La siguiente batalla, la siguiente lucha que habremos de tener en el PAN es fortalecer a las policías municipales y estatales”.

