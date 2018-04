Al margen de diferencias de propuestas, el candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", dijo que planteará a sus homólogos hacer de la seguridad un tema en común y resolver las problemáticas en la materia, sin dividir al país.

En entrevista, tras un recorrido y acercamiento con ciudadanos en una taquería del municipio de García, donde fue alcalde, el aspirante nuevoleonés manifestó que la inseguridad afecta a todos, por lo cual es necesario estar unidos.

“Es un planteamiento que yo voy a hacerles a los candidatos, que el tema de seguridad sea un tema de todo y que no nos estemos echando uno con otro”, señaló.

El actuar en desunión, consideró, “también hace que el delincuente –diga-, si gana éste me va a ir a toda m.., uno me va a perdonar, otro me va a meter al bote, otro me dice eso”.

“Entonces, el delincuente está encantado con nosotros, porque ni siquiera ellos –los candidatos- se ponen de acuerdo, eso divide a México”, agregó el gobernador de Nuevo León con licencia.

“Yo pretendo que sea México un país muy unido en el tema de seguridad, que quizás sí, no tenemos temas de coincidencia en otros temas, el tema de seguridad sí, todos, porque a todos nos afecta, a ustedes, a nosotros, a todo mundo”, apuntó.

“Les voy a proponer eso –un frente común-, que independientemente de quien gane, agarren los proyectos y programas del otro en el tema de seguridad y pueda decidir con los mejores”, señaló durante la entrevista que se transmitió a través de redes sociales.

En este marco, en su segundo día de campaña presidencial, “El Bronco” expresó su rechazo a una eventual amnistía a delincuentes, “no se debe perdonar, creo que, si quieres perdonar, ve a la Iglesia, y ahí habla con el cura o con el pastor y que él sea el conducto para que Dios te perdone”.

“Nosotros no debemos de perdonar el tema de la ley, porque eso no ha funcionado en ninguna parte, eso es solamente una declaración populista… que genera odio y no debemos de generar odio, la ley es para respetarla”, puntualizó.