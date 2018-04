El candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, ofreció ponerse al frente de la gente para que pierda el miedo a denunciar y se pronunció por contratar a "expertos" para enfrentar la inseguridad.

“La sociedad es apática, la sociedad no denuncia, tiene miedo y evidentemente tenemos que mocharle el miedo, porque la única forma es que la autoridad vaya al frente, la única forma es que la sociedad pierda el miedo”, dijo.

"El Bronco" habló después de una plática con jóvenes de la Universidad de Celaya, donde refirió que, si es presidente, a los primeros estados a donde irá a vivir unos días son Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Guanajuato, para poder estar atento de lo que hacen los gobiernos y coadyuvar a que resuelvan el problema de seguridad.

Lamentó que la mayoría de los gobernadores y presidentes municipales estén ahora interesados en las elecciones y no en la seguridad de sus estados, que estén apoyando a sus candidatos y no la tranquilidad de la gente; eso es malo porque desatienden sus estados en materia de seguridad, expresó.

Recordó que hay ciudades en el mundo que han resuelto el problema de la seguridad, por lo que hay que traer a los expertos, entendiendo que "nosotros no hemos podido hacerlo, acabar con la inseguridad.

“Nosotros contratamos una empresa que tiene un sistema que nos está ayudando a bajar mucho los índices de inseguridad en Nuevo León, tenemos que entender que el problema de seguridad no sólo es policía, hoy es focalizar el delito, identificar el delito, seguir al delincuente y no perderlo de vista”, dijo.

Tras la plática con los jóvenes universitarios, refirió que éstos son los que van a revolucionar a México y “estoy logrando simpatía con esta generación que es mi propósito, los de la generación que por primera vez van a votar y sobre ese segmento voy”.

Sobre el “moche de manos”, sostuvo que él presentará la iniciativa y tendrá que ser discutida. "No debemos generar que los delincuentes nos provoquen miedo, nosotros debemos provocarles miedo, debemos actuar nosotros".

Insistió que las nuevas generaciones quieren un país tranquilo, en paz y los gobernantes no lo han logrado; "quiero despertar a las nuevas generaciones, tengo que hacer todo mi esfuerzo, no es haciendo propuestas falsas, no les ofrecí ni despensas, ni becas, les dije que cambiemos la forma de vivir y utilicen su talento”.