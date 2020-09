El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, reiteró que la cooperación internacional es indispensable para responder de manera efectiva a los retos globales como la pandemia de Covid-19.

Durante su participación en la reunión virtual de ministros de Relaciones Exteriores del G20 para reflexionar de manera conjunta sobre las prioridades globales ante la pandemia sanitaria actual, el canciller mexicano subrayó el papel central de los organismos multilaterales y la necesidad de reforzar el compromiso colectivo con el diálogo y la construcción de consensos.

“A nombre de México dijimos principalmente dos cuestiones: la primera, lo más importante, la lección más relevante que hemos recibido es que es un imperativo la cooperación entre los países para salir adelante. Un país no puede decir: “yo voy a salir adelante, voy a cerrar mis fronteras y no me importa lo que hagan los demás países”, tenemos que hacerlo en conjunto”, destacó.

“La segunda cosa que planteamos hoy en la mañana es, México como saben está participando en la iniciativa Covax y en otras iniciativas multilaterales, pero decíamos: “ojalá que esto que estamos viviendo, lo que hemos aprendido, lo podamos llevar a cabo, o traducir, en los próximos meses para superar dos impactos de la pandemia: el impacto económico y el impacto social”, agregó.

Como ejemplos de solidaridad destacó la colaboración para el desarrollo y la distribución de vacunas como la participación de México y Argentina, con la Fundación Slim, en el proyecto de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio británico AstraZeneca, así como la donación de material y equipo médico.

También reiteró la voluntad de México para facilitar a países caribeños unidades del ventilador mecánico que ha sido diseñado y fabricado por un consorcio de entidades públicas y privadas mexicanas sin fines de lucro.

Para ello. El canciller Ebrard hizo un llamado a mantener canales de comunicación abiertos entre todos los miembros del G20, a fin de ajustar y, cuando sea posible, levantar las medidas temporales de contención que se han impuesto debido a la pandemia con el objetivo de lograr una recuperación económica incluyente y sostenible, así como para continuar ampliando los contactos entre sociedades.

