El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, indicó que la persona que atacó a tres mexicanos en Jordania ya fue detenido, aunque se desconocen sus motivaciones para cometer el ataque contra los ciudadanos mexicanos.

En Palacio Nacional, el canciller indicó que los mexicanos ya recibieron atención médica.

Ebrard dijo que el Ministro de Salud de Jordania encabezó personalmente la intervención a dos de los mexicanos que presentaban heridas graves.

“El sujeto que perpetró esto está detenido, no hay un motivo que explique por qué hizo esto, no se sabe si fue robo, si es un tipo desequilibrado, eso todavía no lo sabemos pero ya está detenido”, comentó.

El canciller dijo que el gobierno de México ha tenido todo el respaldo del gobierno de Jordania.

[email protected]