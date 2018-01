Desde Jalisco, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que el combate a la corrupción, la violencia e inseguridad siguen siendo de los principales pendientes de su gobierno, pero pidió a sus críticos reconocer que ha habido logros en su sexenio, entre los que destacó la generación de empleo.

Al inaugurar el Macrolibramiento de Guadalajara, el titular del Ejecutivo federal fue autocrítico con su desempeño público.

“Tenemos que combatir, efectivamente, con mayor eficiencia la corrupción; tenemos que combatir, por supuesto, la violencia y la inseguridad, que particularmente se ha anidado en algunas regiones del país.

“Son de los retos que están por delante. Tenemos que combatir aún las enormes desigualdades que hay entre nuestra sociedad, en las diferentes regiones, pero, al tiempo que con ese mismo sentido de autocrítica reconocemos estos retos, también es para mencionar los logros”.

El país, aseguró, a diferencia de otras naciones, sí está creciendo en materia económica, a pesar del entorno internacional complejo.

Como nunca antes en la historia, abundó, en México se están generando empleos. “Este año habremos de llegar a cuatro millones de empleos, prácticamente la misma cantidad de empleos que se generaron en las dos pasadas administraciones”, anticipó.

En su alocución y sin que viniera al caso, Peña recordó su episodio del 2011 en la Feria del Libro. “Y eso me lleva a tener presente aquí, a recordar lo que algunos no quisieran tener tan presente, pero cuando yo andaba en precampaña... asistí a la Feria Internacional del Libro, la malograda participación, la Feria Internacional del Libro, que muchos recordarán, porque supuestamente terminó siendo una obra, más bien, una participación en la que resultó que poco leía, lo cual no era cierto, pero al final de cuentas estamos llenos de muchas falsas noticias”.

mensaje por año nuevo

El Presidente aseguró que en el último año de su gobierno mantendrá su compromiso de no aplicar nuevos impuestos.

En su mensaje de Año Nuevo transmitido en cadena nacional, expresó que el que inicia será un gran año porque los mexicanos participarán, en democracia, en la elección más grande de la historia.