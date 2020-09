La Cámara de Diputados aprobó con 313 votos a favor, 123 en contra y 21 abstenciones que la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Dulce María Sauri, presida San Lázaro durante el tercer año de la LXIV Legislatura.

Luego de que el pasado lunes, el PRI no lograra las dos terceras partes del voto del Pleno y se determinara que la diputada de Acción Nacional (PAN) Laura Rojas mantuviera la presidencia de la Cámara Baja hasta el 5 de septiembre, este miércoles 2 de septiembre se sometió a votación la propuesta del PRI, la cual fue avalada.

Durante la discusión, el diputado del Partido del Trabajo (PT) Gerardo Fernández Noroña, denunció que en la Cámara de Diputados se realizó una operación de Estado para imponer en la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a la legisladora priista.

“Hay división de poderes y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero nada tiene que hacer interviniendo en los asuntos internos de esta soberanía. Es muy grave que estén presionando a compañeros y compañeras. Es muy grave que estén presionando para que se vote por el PRI”.

En su oportunidad el coordinador parlamentario de Morena, Mario Delgado, rechazó la acusación de intervención de cualquier integrante del gobierno de la república.

“Le quiero decir a la gente, a los seguidores de Morena, que no los estamos traicionando. Nunca vamos a traicionar a nuestros principios, pero no vamos a hacer como los de antes. No vamos a torcer la ley para beneficiarnos a nosotros mismos”.

