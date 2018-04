El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidió que Jaime Rodríguez Calderón cumple con el requisito de firmas de apoyo necesario para el registro de su candidatura a la Presidencia de la República porque se presume la validez de los apoyos. Eso es un acto jurídico definitivo y el Instituto Nacional Electoral (INE) lo acata, planteó Benito Nacif.

En entrevista, el consejero del INE señaló que dada la sentencia del TEPJF ya no habrá revisión de firmas. “Digamos que dogmáticamente se ordena, se establece que a partir de una presunción de validez se cumple con el requisito”.

Al plantearle si la sentencia del Tribunal Electoral entonces pondría de manifiesto, implícitamente, que el INE habría actuado de mala fe porque dio por inconsistentes o simuladas algunas fotos de credenciales de elector que amparaban supuestas firmas de apoyo al candidato presidencial y luego se dieron por buenas cuando ocurrió la revisión, respondió:

“No. El tribunal dice que debemos presumir la validez. Ya no hacer más revisiones y simplemente dar por válidas el número indeterminado de firmas, con lo cual se acredita el cumplimiento de requisitos establecidos en la ley”.

El consejero explicó que el INE no se va a quedar con las manos cruzadas en este asunto, sobre todo porque “en este proceso que prevé la ley para recolectar los apoyos ciudadanos detecta usurpación de identidad con fines político-electorales, es decir, robo de identidad de las personas para conseguir un lugar en la boleta”.

Destacó que el INE va a hacer todo lo que esté a su alcance para impedir que ese tipo de ilícitos ocurran porque tiene la misión de vigilar la autenticidad del apoyo ciudadano.

“Nosotros trabajamos para que el registro de candidatos independientes lo decidan los ciudadanos y esa es nuestra misión y la seguiremos haciendo”.

Al señalarle la preocupación de que puedan estar en la boleta electoral para elección de presidente personas que hicieron trampa para cumplir con el requisito de firmas de apoyo ciudadano, dijo: “Sería preocupante si no se tomaran acciones para investigar a fondo esos hechos para deslindar responsabilidades y que haya consecuencias. Eso todavía está en proceso. La Fepade ya ha anunciado algunas acciones que ha emprendido y esto es el principio de una historia que va a dar mucho de qué hablar”.

Al plantearle que todo parece indicar que hay una confrontación entre el INE y el TEPJF porque van alrededor de siete determinaciones que el tribunal les echa para atrás, dijo que los consejeros electorales serán muy respetuosos del tribunal.

Dania Ravel: supuesta violación al derecho de audiencia radicó en cuatro cosas

Por su parte, la consejera Dania Ravel explicó que Jaime Rodríguez Calderón interpuso recursos ante el TEPJF por 18 agravios, de los cuales el tribunal sólo le consideró fundado uno, el de violación de su derecho de audiencia.

Explicó que, desde la perspectiva de la sala superior del TEPJF, la violación radicó en cuatro cosas, que son no permitir que el aspirante revisara los apoyos que no fueron verificados en la fase preliminar, la ausencia de fundamentación y motivación de manera sustantiva, objetiva y razonable, explicando las causas por las que no se podían subsanar los apoyos, que no se determinó junto con los aspirantes qué apoyos eran insubsanables y cuáles sí, y que se evitó informarle, previo a la comparecencia, a qué folio se asociaban las irregularidades para que preparara su defensa y ofreciera pruebas.

A partir de eso, consideraron que existe duda razonable de que sí hubiera recogido los registros completos, ya que si hubieran revisado los registros completos en la fase preliminar, probablemente se hubieran subsanado todas las inconsistencias o varias, y eso llevaría a que sí se cumpliera con el umbral requerido.

