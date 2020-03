Casi la mitad de los homicidios de mujeres que debieron ser juzgados como feminicidios no fueron investigados como tales por las fiscalías, por lo que esos crímenes no fueron analizados con perspectiva de género y en algunos casos los culpables habrían recibido penas menores, reveló una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y CONNECTAS.

El reporte señala que del 2012 al 2018 fueron reportados 3,056 feminicidios en todo el país, pero se contabilizaron otros 2,646 crímenes que cumplían con las características para ser investigados como feminicidios.

La investigación se realizó con base en más de 500 solicitudes de acceso a la información a fiscalías estatales sobre el número de homicidios dolosos con víctimas femeninas y su causa de muerte.

Al revisar los datos se reveló cómo las autoridades dejaron fuera del conteo 46 de cada 100 casos que cumplían con las características de un asesinato por razones de género.

Esto, porque 2,646 mujeres fueron asesinadas bajo contextos de extrema violencia; hubo 565 casos de mujeres que fueron asesinadas a golpes, 554 estranguladas, 72 fueron mutiladas; en 71 casos los cuerpos presentaban rastros de violencia sexual; 1,285 mujeres fueron asesinadas con un objeto punzocortante; 43 víctimas fueron desangradas hasta su muerte; se registraron los casos de 13 mujeres envenenadas o cuyos cuerpos fueron inmersos en sustancias químicas, y 43 más que fueron calcinadas, por lo que los casos debieron haber sido investigados como feminicidios y los acusados de dichos asesinatos juzgados bajo ese tipo penal.

Además, del universo de homicidios dolosos con violencia existían cerca de 4,304 mujeres que fueron asesinadas con armas de fuego entre el 2012 y el 2018, por lo que también pudieron ser investigados como asesinatos por razones de género.

Por otra parte, sobre los 3,056 casos que se clasificaron como feminicidios, las autoridades detuvieron a 1,732 sospechosos, pero sólo se logró condenar a 739 feminicidas, y 105 fueron declarados inocentes.

“MCCI solicitó las versiones públicas de las sentencias absolutorias, pero las autoridades sólo transparentaron 18 de ellas. En los documentos se narra cómo la fiscalía no logró acreditar el feminicidio por razones como haber tomado declaraciones sin presencia de abogados o porque no se tomaron suficientes evidencias en la escena del crimen o del cuerpo de la víctima”.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, del 2015 al 2019 se registraron 3,751 víctimas de feminicidios en el país. De éstas, 356 fueron menores de edad, mientras que en 482 casos no se especificó la edad.

Hay estados que registran cifras superiores a 200 víctimas de feminicidio durante este periodo, como Veracruz (471), Estado de México (433), Ciudad de México (256), Sinaloa (231) y Jalisco (230); mientras que hay estados que durante esos cinco años reportaron menos de 20 víctimas, como Baja California Sur (dos), Aguascalientes (nueve) y Nayarit (15).

En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe se utilizan los registros administrativos de organismos de atención al público como las policías, entidades receptoras de denuncias y prestadores de salud, como fuente de información sobre la violencia. No obstante, estos registros no siempre son de fácil acceso, su calidad no es la óptima si se compara entre países, y su homologación y disponibilidad presenta desafíos relevantes. Así lo ha expresado ONU Mujeres en diversos informes.

El organismo mundial advierte que en la mayoría de los países de la región no es posible tener datos de calidad para conocer los casos en que el agresor terminó con la vida de la mujer por motivos de género, es decir, los feminicidios, y tampoco es posible su comparabilidad, porque proceden de distintas fuentes de datos que se refieren a distintos momentos en la cadena de justicia.

En el caso específico de México, ONU Mujeres ha señalado que desafortunadamente hasta hace pocos años, no se había podido lograr que la totalidad de las fiscalías y procuradurías de justicia de las entidades federativas integren sistemas de información que permitan hacer un seguimiento de los casos de feminicidio tal como están definidos en los respectivos códigos penales.

En nuestro país se establecen siete supuestos en los que el homicidio de una mujer debe ser considerado un feminicidio, como que existan signos de violencia sexual; lesiones o mutilaciones; antecedentes de violencia; que haya existido una relación entre la víctima y el victimario, entre otras.

