El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, dijo que “no hay duda” de que la división de poderes y la independencia judicial es esencial para una democracia constitucional.

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió este miércoles que presentará una iniciativa de reforma constitucional al sector eléctrico en caso de que jueces federales ratifiquen las suspensiones que otorgaron a las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, y esto sea ratificado por la SCJN, el ministro presidente de la Corte garantizó que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) garantiza a jueces y magistrados la absoluta independencia de sus decisiones.

“Que no haya duda. El Consejo de la Judicatura Federal seguirá garantizando que las y los jueces federales actúen con independencia, autonomía y libertad. La independencia judicial y la división de poderes son parte esencial de la democracia constitucional”, sostuvo Arturo Zaldívar Lelo de Larrea a través de una publicación en su cuenta de Twitter.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente López Obrador expresó su rechazo a las suspensiones judiciales temporales que han concedido jueces federales, lo que impide a su gobierno federal privilegiar la generación eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Yo estoy seguro que no es inconstitucional la reforma, pero si lo determinan jueces, magistrados, ministros, que es inconstitucional y que no puede proceder, enviaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución, porque no puedo ser cómplice del robo, del atraco, no puedo aceptar que particulares dañen la hacienda pública y afecten la economía popular y sobre todo afecten la economía de los más pobres.

“Porque privatización en México, en el periodo neoliberal, es sinónimo de corrupción. Se dedicaron a saquear, a robar, a hacer jugosos negocios al amparo del poder público y en el caso de la industria eléctrica y de la industria petrolera pues no tengo duda; pero no sólo eso, en los reclusorios, en la construcción de hospitales, en todo”, argumentó.

Del 11 de marzo a la fecha, empresas y particulares han promovido por lo menos 30 recursos de amparo contra las reformas a la Ley de Industria Eléctrica, promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y publicadas el pasado 9 de marzo.

De ese número de recursos, jueces federales especializados han concedido 26 suspensiones provisionales a la norma, de acuerdo con fuentes del Consejo de la Judicatura Federal (CFE).

