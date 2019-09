Tras diversas críticas por parte del Partido Acción Nacional (PAN), ante la renuencia por parte de Morena de que sea el albiazul quien dirija la Cámara de Diputados durante el nuevo periodo ordinario de sesiones, que inicia oficialmente este domingo, el todavía presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo confió en que la disputa por dirigir San Lázaro ha quedado resuelta.

En el marco de su asistencia al mensaje con motivo del primer informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, realizado por la mañana de este domingo en Palacio Nacional, el legislador de Morena indicó que “todo ya está resuelto. Resultó muy terso, salvo, bueno, que es un núcleo duro del PAN que hace un poco de ruido, pero transcurrió todo en plena legalidad”.

Y es que este sábado, en la realización de la sesión preparatoria para el inicio del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de la LXIV Legislatura, la propuesta para que diputados del PAN dirigieran la Mesa Directiva de San Lázaro no alcanzó los votos necesarios.

“Yo me quedo seis días. Mientras no haya una mayoría de dos tercios que me reemplace no puedo irme. No hay mayoría de dos tercios”, enfatizó el diputado de Morena.

En otro tema, a pregunta expresa sobre si habría algún debate con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero en la Cámara Baja, quien entregará el primer informe de gobierno de López Obrador alrededor de las 5 de la tarde, Muñoz Ledo indicó que no se prevé ninguno.

“Olga ya fue a la Cámara de Diputados. Si la Comisión respectiva la cita pues irá, pero no tengo esa información”, apuntó.