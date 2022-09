Dirigentes del PAN, PRI y PRD reprochan falta de autocrítica en cuarto informe de AMLO

Los dirigentes del PAN, Marko Cortés; del PRI, Alejandro Moreno, y PRD, Jesús Zambrano, expresaron su rechazo al mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de su cuarto Informe de Gobierno.

El dirigente priísta, Alejandro Moreno, afirmó que “a cuatro años del gobierno de Morena queda claro que no han podido con el país. Es notoria la ausencia de una estrategia de seguridad efectiva, la destrucción del sistema de salud y la caída de la economía mexicana. Este Gobierno ofrece mucho cuento y nulos resultados”.

Consideró que el país exige resultados, y estimó que al final del actual sexenio, será difícil la recuperación en todos los rubros. “Lo que sucederá después de este Gobierno será un reto enorme para todos los mexicanos. El futuro mejorará solo si le apostamos a la capacidad y a la unidad. Estoy convencido de que México podrá salir adelante”, sostuvo.

El perredista Jesús Zambrano consideró que el informe presidencial fue “una sarta de mentiras” y lejos de una autocrítica por parte del presidente López Obrador, ya que no ha podido -como prometió en campaña y al asumir el gobierno- restablecer la paz social, acabar con la corrupción porque prevalecen los casos no aclarados de Segalmex, Manuel Bartlett y Pío López Obrador.

“Nada que ver con la realidad. En lugar de decir mentiras, deberías explicar cómo vas a resolver los problemas sociales graves, económicos y políticos que se enfrentan, Andrés Manuel reconoce auto críticamente que mentiste a los mexicanos, que fallaste al no cumplir tus 100 promesas de campaña”, dijo.

Previamente al discurso del presidente López Obrador, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, afirmó que han sido cuatros de promesas incumplidas del gobierno.

El dirigente panista reconoció que los problemas de México como el desempleo, la carestía y la inseguridad existían antes del actual gobierno, pero en los últimos años se han incrementado, dijo.

Ejemplificó que el presidente López Obrador ofreció un sistema de salud como el de Noruega, pero a la fecha a los mexicanos no les alcanza para comprar los medicamentos que no hay o no son surtidos en las instituciones públicas de salud.

“Son cuatro años de promesas incumplidas, son cuatro años de mentiras, tristemente son cuatro años de retrocesos, es cierto, que los problemas del país, no iniciaron con el gobierno de López Obrador, ya había muchos problemas, ya había violencia, ya había desempleo. Pero lo que también es cierto, y es innegable que hoy estos problemas que el país ya tenía se han incrementado. Todos los problemas que en México ya teníamos, se incrementaron”, sostuvo.

En el tema de la inseguridad, indicó que los homicidios y los feminicidios se han incrementado en los últimos cuatro años, además de que se han registrado hechos más constantes de enfrentamientos entre delincuentes en los que ciudadanos incluso han quedado en medio.

“No habíamos tenido los índices de homicidios, de feminicidios, que hoy se tienen en el país, se disparó la violencia, de hecho, se le está incendiando el país. De norte a sur, de este a oeste, en muchos estados de la República, donde no habían ocurrido este tipo de hechos de terrorismo, que atentan contra la sociedad, su tranquilidad, contra su propia vida, no se habían presentado en muchas regiones de México”, planteó.

Planteó que hay una estrategia fallida de seguridad del gobierno federal, porque los “abrazos fue un rotundo fracaso”.

