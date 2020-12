Jorge Salas Hernández, director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), y David Kershenobich Stalnikowitz, director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, llamaron a los ciudadanos a ser empáticos con los médicos, enfermeras, camilleros y en general el personal de salud que trabaja a marchas forzadas y con cansancio para atender en estos momentos a pacientes con Covid-19.

Durante la conferencia vespertina en Palacio Nacional, Jorge Salas pidió a la población entender que en los hospitales no sólo laboran con riesgos a su salud y con fatiga los médicos, sino también enfermeras, camilleros, médicos residentes, técnicos de rayos X, de imagenología, de laboratorios, así como personal de lavandería, de alimentación, vigilancia, ambulancias y administrativos.

"Hoy que hay tanta transmisión de la infección, hay más contagios, hay más enfermos, y desafortunadamente muchos de estos casos graves, y la capacidad hospitalaria está al límite, eso es lo que no queríamos que sucedería, pero se está haciendo frente a esta situación, y se está reorganizando de tal manera que pueda haber mayor capacidad.

"Pero aquí lo que queremos es invitar a toda la población a que se unan a este equipo de salud, al personal de salud, de tal manera que evitar la enfermedad inicia desde casa. Evitar salir más que a lo que sea necesario; usar cubrebocas; lavado de manos; evitar actividad social; distanciamiento cuando se tiene que estar con gente, así empieza el cuidado de la salud".

Añadió que "hoy al personal de salud hay que ayudarle, está agotado física y mentalmente, pero su compromiso con preservar la salud, con preservar la vida se mantiene, y así será durante todas estas semanas o meses que sigan ante esta situación".

El médico especialista en neumología, Jorge Salas Hernández, afirmó que: "los pacientes llegan complicados, con neumonías, cuadros de insuficiencia respiratoria y muchos de ellos requieren de intubación y conectar a un ventilador. Esa es la situación más crítica en la que puede estar una persona, con un alto riesgo de complicaciones y de mortalidad".

David Kershenobich Stalnikowitz, director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán", mencionó que "está en las manos de todos nosotros el prevenir la enfermedad".

Reiteró que aún con el próximo inicio de la vacunación contra Covid-19 entre el personal médico, "no quiere decir que la vacuna es un pase para que podamos inmediatamente volver a nuestras actividades".

"Evitar los contagios, y que hagamos un esfuerzo todos para combatir el Covid-19; en esto estamos juntos, las autoridades sanitarias, el personal de salud, la población y por lo tanto es pedirles que todos actuemos en forma conjunta para que tengamos una oportunidad de poder tener un mejor control de esta infección por el coronavirus".

"No estamos cansados. Porque no podemos permitirnos estar cansados. Ni los médicos ni la población en general, porque si nos cansamos y nos relajamos, es el peor de los escenarios. No nos podemos cansar. Es una invitación a la población para que no nos cansemos. Los grandes campeones son los que en los últimos metros no se cansan y se sobreponen al cansancio", sostuvo Kershenobich Stalnikowitz.

jorge.monroy@eleconomista.mx

kg