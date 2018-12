El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que la última palabra sobre la reducción de salarios en el Poder Judicial la tendrán los diputados federales cuando aprueben el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.

En conferencia de prensa esta mañana en Palacio Nacional, Obrador atizó las críticas contra los integrantes del Poder Judicial que no están de acuerdo con la reducción de salarios. Argumentó que sus sueldos son exagerados, ofensivos y estratosféricos, porque llegan a reunir hasta 6000,000 pesos mensuales”. Por ello, consideró que “son los funcionarios públicos mejor pagados en el mundo”.

El Primer Mandatario dijo estar al tanto de los recursos legales que algunos integrantes del Poder Judicial han interpuesto, y de que en el proyecto de presupuesto para el 2019 que le presentó ese poder, se mantienen los sueldos altos.

Sin embargo, afirmó, serán los diputados federales los que tengan la última palabra en este caso, porque son los únicos facultados para hacer cambios al proyecto del PEF 2019.

“Integrantes del Poder Judicial, para no generalizar, se inconforman y acuden a recursos legales, a amparos, están en su derecho y nosotros vamos a respetar las decisiones que tomen Jueces, Magistrados, Ministros, porque queremos que haya un Estado de derecho.

“En este caso del Presupuesto, la facultad exclusiva es de la Cámara de Diputados, por eso todavía no está resuelto este asunto, quienes van a decidir van a ser los diputados en el Congreso, lo que se resuelva en definitiva nosotros lo vamos a acatar”, comentó.

Andrés Manuel López Obrador mencionó que no entrará en una negociación política con los Ministros de la Corte, con el propósito de resolver este tema de los salarios.

“Nosotros vamos a actuar con apego a la legalidad, que haya Estado de derecho, no vamos a entrar en enjuagues, en negociaciones vergonzosas, no va a haber partida de moches, como habían. No vamos a comprar conciencias, voluntades, vamos a actuar con legalidad, con honestidad, con transparencia y respetando la ley.

“Cada quien tiene que hacerse responsable de sus actos; nosotros no coincidimos con el que se cobren esos sueldos, sentimos que es un exceso, un abuso, pero hay instancias legales, hay procedimientos que se tienen que respetar, y también es un proceso de transformación que va a llevar su tiempo, ya inició.

“Lo importante es que inicia sin titubeos, sin medias tintas, eso es lo importante, y vamos también, en uso de nuestras facultades, impulsando esta transformación.

“Por ejemplo, en los nuevos Ministros, por facultad de ley me corresponde enviar las ternas, vamos a ser cuidadosos, ya no queremos gente en los cargos que no tenga principios, que no tenga ideales, no queremos gente deshonesta en el gobierno. Los que van a proponerse van a ser gentes intachables, de absoluta honestidad, ya no que un político famoso los proponía y en la Cámara de Senadores los aprobaban”, aseveró.

