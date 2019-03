Por segunda ocasión la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloqueó la Cámara de Diputados e impidió que se discutiera en las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales la reforma educativa.

La reunión de las comisiones estaba programada para las 8 de la mañana, sin embargo, no se logró quórum para que las comisiones sesionaran.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México implementaron un operativo para garantizar la seguridad y el acceso al recinto legislativo de San Lázaro desde temprano este martes, no obstante, alrededor de las 8:30 de la mañana el operativo se retiró.

El diputado Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja indicó que no se sabe por qué se retiró el operativo.

En tanto que sobre la falta de quórum para que se pudiera sesionar, el legislador indicó a medios de comunicación que los legisladores fueron los que no llegaron temprano a la reunión de la comisión citada a las 8 de la mañana.

“Primero, los diputados no llegaron puntuales, desafortunadamente no llegaron, no se completa quórum y parece ser también que hay dudas de Acción Nacional y del PRI de venir, yo no he hablado con los coordinadores parlamentarios pero al parecer consideraron que no había condiciones para que pudieran ingresar a la Cámara y salir.

“Digo ustedes están aquí (la prensa), vieron que si llegaba uno temprano se podía entrar sin problemas”, enfatizó.

Mediante su cuenta de Twítter Delgado, así como el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo anunciaron que tanto la sesión ordinaria de San Lázaro, como la reunión de las comisiones unidas se suspendió para hoy.

ATENCIÓN‼️ Se suspende la reunión de comisiones unidas de educación y puntos constitucionales por falta de quórum. @Mx_Diputados — Mario Delgado (@mario_delgado) 26 de marzo de 2019

Delgado añadió que este martes a las 11 de la mañana en la Secretaría de Educación Pública se realizará un nuevo diálogo con los maestros y el secretario de Educación, Esteban Moctezuma.

El proyecto de reforma a la Carta Magna que se pretendía discutir hoy mantiene en el artículo tercero constitucional la estipulación de que las plazas laborales se entregarán a quienes muestren más experiencia y conocimientos.

Esta situación ha sido criticada por la CNTE que exige que se elimine toda referencia laboral de dicho artículo.

Además, en los artículos transitorios se indica que los maestros del país están sujetos al apartado B del artículo 123 constitucional en materia laboral.