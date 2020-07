La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, suspendió hasta nuevo aviso la reunión programada para este miércoles en la cual se determinaría la desaparición de cinco fideicomisos, que serían votados en la sesión extraordinaria de este 29 de julio.

El 28 de julio, el presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, Mario Delgado, informó que se había logrado el acuerdo para desaparecer cinco fideicomisos de los 44 que había propuesto Morena originalmente.

Sin embargo, esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó la propuesta de desaparecer sólo los fideicomisos acordados, y el presidente de la Comisión de Presupuesto de San Lázaro, Erasmo González, informó a los integrantes del grupo de trabajo que la reunión se suspendía.

“Vamos a pedirles a los legisladores que si ahora no pueden, nosotros vamos a seguir insistiendo que deben ser todos los fideicomisos, porque necesitamos ahorrar y que no haya corrupción ni derroche (…) Queremos que Hacienda recoja esos recursos, los administre y se le entregue a los beneficiarios de manera directa, pero no tener 200 aparatos que actúan de manera discrecional, sin transparencia”, dijo el mandatario.

Los fideicomisos y fondos que se acordaron extinguir fueron; el Fideicomiso Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y Control de las Autoridades Aduaneras; Fondo de la Financiera Rural; Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios; Fideicomiso para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética; Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.