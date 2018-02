En un hecho inédito, diputados federales del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano recibieron en el recinto legislativo de San Lázaro a su precandidato presidencial Ricardo Anaya, a quien colmaron —cual si fuera mitin de precampaña— con porras, vivas y gritos de ¡presidente, presidente!

Ricardo Anaya y la precandidata al gobierno de la Ciudad de México, Alejandra Barrales, se hicieron presentes en la reunión plenaria conjunta de los diputados de los tres partidos que integran la coalición Por México al Frente. También los arroparon los gobernadores de Tabasco, Morelos y Nayarit.

Aunque no estaban frente a ciudadanos, sino a diputados de sus partidos, tanto Anaya como Barrales no desaprovecharon para hacer crítica política, y se lanzaron contra los precandidatos de Morena a la Presidencia y a la Jefatura de Gobierno. “Lo que México necesita no es el perdón de un iluminado en aras de una supuesta reconciliación”, dijo Anaya.

Por su parte, Barrales soltó que los mexicanos “ya no quieren seguir bajo la conducción de gobiernos corruptos del PRI y sus aliados, pero tampoco quieren un cambio al pasado, como el pretendido por Morena”.

Luego, Ricardo Anaya tiró línea a los diputados del Frente, a quienes pidió que lleven a cabo —durante el periodo ordinario de sesiones que hoy comenzará— la reforma legal para que no haya fiscales carnales, y no sean propuestos por el presidente de la República en turno ni por precandidatos como López Obrador.

“¡Viva el frente, Viva México!”, arengó el precandidato presidencial en el vestíbulo del edificio E de la Cámara de Diputados, mientras los diputados del frente le gritaban: “¡presidente, presidente!”.