Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público avalaron el dictamen que ratifica a Arturo Herrera como titular de la Secretaría de Hacienda (SHCP), tras la renuncia de Carlos Urzúa.

El dictamen fue turnado a la Mesa Directiva, para su discusión en el Pleno de San Lázaro.

El dictamen que ratifica el nombramiento del Ejecutivo federal a favor de Arturo Herrera como titular de Hacienda se turnó a la Mesa Directiva para su discusión en el Pleno.

Arturo Herrera Gutiérrez se reunió con diputados de la Comisión como parte del proceso de ratificación para su nombramiento.

El presidente Andrés Manuel López Obrador nominó a Herrera el pasado martes 9 de julio como nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público, luego de ocupar el cargo de subsecretario de Hacienda.

“Como es una transformación, a veces no se entiende que no podemos seguir con las mismas estrategias, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas, es un cambio de verdad. Una transformación”, dijo López Obrador acompañado de Arturo Herrera, cuando hizo el anuncio en su cuenta oficial de Facebook.

Desde su oficina en Palacio Nacional, López Obrador enfatizó que seguirá con su plan de austeridad republicana y acabará con la corrupción. “No habrá gobierno rico con pueblo pobre”, dijo.

Arturo Herrera es economista por la Universidad Autónoma Metropolitana, con maestría en El Colegio de México.

Antes de integrarse al equipo de López Obrador en la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez colaboró en el Banco Mundial (BM) como Gerente de Práctica: Gobernanza Práctica Global, Servicio Público y Desempeño para América Latiana y el Caribe. En el Banco Mundial lideró la Unidad de Sector Público con cobertura en 27 países sobre temas gubernamentales de administración financiera y fiscal.

Arturo Herrera sustituirá a Carlos Urzúa, quien renunció el pasado 9 de julio a ese cargo público, a través de una carta que envió la presidente Andrés Manuel López Obrador y que dio a conocer a través de redes sociales.