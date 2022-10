Diputados de MC aseguran que carta dirigida a titular de Sedena no fue irrespetuosa

El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados presentó una solicitud formal a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para llamar a comparecer ante el Pleno de la Cámara Baja al secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval, acto que fue calificado como irrespetuoso e imprudente por parte de Morena y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Dicha solicitud se dio luego de que el general Sandoval rechazó en dos ocasiones dialogar con los legisladores para informar sobre las acciones empleadas por la dependencia a su cargo tras el hackeo que sufrió la Sedena por parte del grupo de hacktivistas Guacamaya.

Así como la reciente polémica surgida con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien dijo que no es cierto que el titular de la Sedena no quiera “rendir cuentas” ante los legisladores, pues la razón para no entablar un diálogo se debió a que el diputado de MC, Sergio Barrera Sepúlveda, envió un escrito al secretario de la Defensa Nacional, en donde se dirigió “en términos por demás irrespetuosos”.

"Sostenemos que no hay mayor falta de respeto a las fuerzas armadas que haberlas responsabilizado de las omisiones de autoridades civiles pusilánimes", dijo el diputado Jorge Álvarez Máynez, coordinador de MC en San Lázaro tras dar a conocer la solicitud formal de comparecencia.

Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, expresó que la solicitud de comparecencia del Secretario de Defensa Nacional es un tema que le corresponde a la Secretaría de Gobernación dar respuesta por ley, al tiempo que sostuvo que, es una falta al reglamento que un diputado en lo individual haga esas peticiones, acto que “se consideró irrespetuoso y que yo le agregaría imprudente”.

Mier Velazco consideró que el legislador de MC “fue irrespetuoso” y violentó la Ley General del Congreso, que establece que la comisión debe dirigir su solicitud a la Conferencia, la Conferencia la entrega a la Mesa Directiva y a la Jucopo. “No lo puede hacer de manera directa”.

Además, dijo, que como se trata de un tema de seguridad nacional, “corresponde exclusivamente a la Comisión Bicameral, ahí están diputados y senadores y ellos lo tendrán que revisar y guardar en todo caso, dependiendo la información que les proporcionen, si deben de mantenerla bajo resguardo o no”.

Por lo que no le corresponde a la Cámara de Diputados hablar de temas, precisamente porque son de seguridad nacional.

En respuesta, Movimiento Ciudadano criticó que su solicitud para que titular de Sedena acudiera a la Cámara de Diputados se tratara como irrespetuosa. En declaraciones a medios, el diputado Jorge Álvarez Máynez coordinador naranja, reiteró su absoluto respaldo al diputado Sergio Barrera Sepúlveda (MC), quien inicialmente suscribió esta petición en la Comisión de Defensa Nacional.

⚦nbsp;️ Así fue el #hackeo más grande de #México ����⚦nbsp;️



En menos de 2 minutos te cuento qué ha pasado desde el #hackeoSedena y la reunión pendiente con el Gral. Luis Crescencio Sandoval.



Dale play. ▶️����#storytime#urgente #fyp #Sedena pic.twitter.com/U13nx34h4U — Checo Barrera (@ChecoBarrera) October 18, 2022

Al respecto, Álvarez Máynez detalló que la carta que publicó el diputado Barrera Sepulveda no “habla de comparecencia, ni de adjetivos, simplemente señala que, en dignidad del Poder Legislativo, a él le hubiera gustado que la reunión de trabajo en las instalaciones del Congreso”.

“Nosotros lo que queremos es que haya un diálogo, que haya rendición de cuentas, porque las cosas de las que nos estamos enterando derivadas de ese ‘hackeo’ son gravísimas”, argumentó.

En su oportunidad, la diputada Mirza Flores Gómez (MC) lamentó el tono político y partidista que le dio el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a este caso, ya que el legislador Barrera Sepúlveda, en todo momento, fue muy respetuoso, tanto en sus palabras y en sus expresiones; no obstante, el funcionario federal pretende cambiar el tono del debate

“No podemos adjetivar y politizar un asunto de seguridad nacional cuando lo que nosotros estamos pidiendo, es lo que México necesita, explicaciones en el tono más respetuoso, no vamos a aceptar que digan otra cosa de Movimiento Ciudadano”, subrayó.