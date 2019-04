En un acto sorpresivo y con cambio en el orden del día de la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados, se dio primera lectura al dictamen de reformas en materia educativa.

El líder de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), René Juárez Cisneros informó que esta decisión fue a petición de Morena, con lo que se avanza en el trámite legislativo al dictamen de reforma educativa que modifica los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución.

Aunque el legislador señaló que la aprobación de la nueva reforma educativa dependerá de los acuerdos que haya alcanzado el gobierno con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), advirtió que no darán “cheque en blanco” y no aceptarán arreglos que dañen el interés superior de los niños y jóvenes.

Adelantó que esta tarde se reunirán los coordinadores parlamentarios y autoridades de la Secretaría de Educación Pública para abordar el tema de la reforma educativa y se discutirá dónde están parados respecto a los acuerdos, pero éstos están siendo construidos por el gobierno y la CNTE, insistió.

Durante el encuentro también se conocerá qué motivó el cambio tan repentino de subir a primera lectura el dictamen.

Su bancada no legisla “a la carta” y no pueden estar de acuerdo con darle gusto a un grupo de interés político-electoral o que responde a un compromiso hecho en campaña, “pues por supuesto que no lo vamos a apoyar”.

Se congratuló de que se haya dado trámite de publicidad al dictamen y agregó que eso no fue producto de un acuerdo entre los grupos parlamentarios, sino una decisión de Morena y aunque hizo votos para que haya condiciones para su aprobación, hasta el momento no las hay.

En tanto que el coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Romero Hicks, consideró que el gobierno pierde el tiempo con la Coordinadora porque “con ellos no se puede pactar, ese es un pase lateral y no es parte del Congreso”.

“Nosotros ya tenemos un dictamen, pero evidentemente el presidente está secuestrado y el amago a la Coordinadora sigue vigente, entonces las condiciones no tengo certeza de tenerlas”; aseveró que el gobierno está pasmado, “está secuestrado, está sufriendo el síndrome de Estocolmo con un grupo minoritario y beligerante, aquí la deliberación es diferente”.

Mario Delgado Carrillo, coordinador de los diputados de Morena, indicó que continuarán con su labor de convencimiento hacia el magisterio para explicar que la única forma de abrogar la mal llamada reforma educativa del sexenio pasado, es a través de una reforma a la Constitución.

Por eso la necesidad de avanzar en la discusión del dictamen que ya fue aprobado en comisiones, urgió el legislador.

El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo Padilla, aseveró que ya no hay razón para frenar la discusión y votación del dictamen de reforma educativa en el pleno, por lo que pidió que la Mesa Directiva inicie el trámite.

Comentó que no se ha llegado a un acuerdo con la CNTE, pero consideró que todos los problemas pueden ser resueltos con voluntad política, ya que el contenido del dictamen supera los problemas tratados, como el hecho de que una evaluación no lleva a la pérdida del empleo.

El coordinador de los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Arturo Escobar y Vega, afirmó que no hay avances para lograr un acuerdo sobre la reforma educativa, porque la CNTE mantiene su exigencia de controlar la nómina y las plazas.

Consideró que Delgado Carrillo está en la postura de construir un acuerdo con el gremio magisterial, pero si la CNTE mantiene dichas exigencias, eso será “imposible”.

Por lo que es un tanto aventurada la posibilidad de que este martes se llegue a un acuerdo con la CNTE, pese a la cercanía del fin del periodo de sesiones ordinarias, el próximo 30 de abril.

“Creo que en estos momentos no hay condiciones en virtud de los amagos por parte de la Coordinadora, todos sabemos por lo que verdaderamente están luchando, que es el control de la nómina y las plazas”, expresó.