La Cámara de Diputados aplazó la declaratoria de publicidad de la Guardia Nacional debido a que aún no llegan todas las notificaciones oficiales de los congresos de los estados del país.

En entrevista en el marco de la realización de la sesión ordinaria de la Cámara baja de este jueves 7 de marzo, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, comunicó que se aplazaría la declaración de la Guardia Nacional.

“Nos tienen que llegar los comunicados oficiales de los Congresos estatales, todavía no nos llegan los 17; entonces, pues si llegan, se haría declaratoria; si no, pues ya no tenemos prisa la verdad”, dijo Delgado.

Por otra parte, al inicio de la sesión se realizó la declaratoria de constitucionalidad de la reforma constitucional para la extinción de dominio.

“La declaratoria de constitucionalidad de las reformas al artículo 22 de nuestro texto fundamental, referente a los procedimientos de extinción de dominio, plantea que esta procede a partir de los bienes de carácter patrimonial en los cuales no pueda acreditarse su procedencia legítima y que se encuentren en relación directa con las investigaciones derivadas de los delitos contenidos en el catálogo, por los cuales se puede iniciar un procedimiento civil de extinción de dominio”, precisó el legislador del PRD, Antonio Ortega Martínez.

Por su parte Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano celebró la aplicación de la nueva reforma e indicó “que será instrumento jurídico que servirá para debilitar los flujos financieros ilícitos”.

La reforma de extinción de dominio pasará al Ejecutivo para que la publique en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor un día después.