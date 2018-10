El diputado local Diego Garrido López, del Partido Acción Nacional (PAN), interpuso una demanda de amparo contra la consulta sobre la definición del nuevo aeropuerto de México, por considerarla inconstitucional.

Luego de acudir al Juzgado XIV de Distrito en Materia Administrativa para interponer el recurso, consideró que dicho ejercicio es a todas luces ilegal por lo que solicitó su suspensión.

Detalló que se está consultando, en el fondo, no sobre la construcción o cambio del Aeropuerto Internacional de México, sino sobre el destino de recursos autorizados por el Congreso para concluir el aeropuerto de Texcoco.

Esto implica someter a consulta los gastos del Estado, lo que está prohibido por la Constitución Federal en el Artículo 35, Fracción VIII.

Afirmó que por someter a consideración el gasto público federal se deberán pronunciar los tribunales, los juzgados de Distrito y, eventualmente, si fuera el caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El legislador aseguró que con la consulta el presidente electo se está adjudicando atribuciones constitucionales cuando todavía es un ciudadano más, y éstas son privativas del Congreso federal, cámaras de Diputados y de Senadores, y del Presidente de la República.

Asimismo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que tendría la facultad de calificar las preguntas, y del Instituto Nacional Electoral de organizarla, desarrollarla, computar los resultados y declararlos.

“López Obrador es un ciudadano, no es presidente aún, no tiene facultades para solicitar una consulta, esa facultad le corresponde al Presidente Constitucional, a Enrique Peña Nieto, no al presidente electo”, sostuvo.

En el recurso jurídico, el legislador señala que la consulta convocada por López Obrador no se ajusta al procedimiento constitucional que prevé la Ley Reglamentaria, que es la Ley Federal de Consulta Popular.

Expone como un acto de reclamo la omisión de convocar a Consulta Popular en términos de lo dispuesto por el Artículo 35, Fracción VIII, numeral 1 de la Constitución.

En su demanda de amparo, el legislador solicita al Juez de Distrito en turno ordenar la suspensión de la consulta reclamada, toda vez que las autoridades responsables de facto ejercen funciones de autoridad sin encontrarse en funciones.

“Solicitamos la suspensión de la Consulta Popular señalada para los días 25, 26, 27 y 28 de octubre de 2018, a efecto de que la Consulta se lleve a cabo bajo el proceso constitucional específico contenido en el Artículo 35, Fracción VIII, de la Constitución Federal”, asienta el documento.

Además, pide una revisión sobre la apariencia de constitucionalidad de ese ejercicio, en el entendido de que, como apariencia “de nuestro buen derecho”, México tiene un mecanismo constitucional específico para que se ejecute.

Argumenta que el método utilizado por Andrés Manuel López Obrador para dicha consulta anula el procedimiento constitucional establecido para la garantía de los derechos políticos de los ciudadanos.

El documento agrega que la consulta es una decisión de Estado que toma antes de la asunción de sus funciones, en el periodo determinado para la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación.